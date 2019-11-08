Цілувались і провели ніч разом, – подруга Вітні Г'юстон вперше підтвердила чутки про їхній роман

Минуло понад 7 років з часу смерті талановитої американської співачки Вітні Г'юстон, однак її життя і досі обговорюють у ЗМІ. Черговим приводом для резонансних новин стало зізнання її подруги Робін Кроуфорд про інтимні стосунки із зіркою.

Вже кілька років у ЗМІ з'являються резонансні новини про лесбійські стосунки Вітні Г'юстон. І брат артистки, і її чоловік заявляли, що навіть знають, хто була та жінка, яка підкорила серце артистки. Днями резонансну інформацію підтвердила сама Робін Кроуфорд, якій і приписували ці стосунки. Як повідомляє NBC, подруга і асистентка знаменитої вокалістки розповіла про це у своїх мемуарах, які вийшли у світ із назвою "Моє життя з Вітні Г'юстон".

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За словами Робін, із поп-дівою вона познайомилась у 1980 році в Нью-Джерсі. Саме тоді між ними і спалахнули почуття, які переросли у тривалі стосунки.

Саме цього літа ми вперше зустрілися. Це був перший раз, коли ми поцілувалися. Це не було заплановано, а просто сталося. Це було чудово. Одразу після цього ми провели ніч разом,

– зізналась Робін Кроуфорд.

Подруга Вітні Г'юстон не приховує, що була закохана у співачку. Однак жінки повинні були приховувати інформацію про свій роман, щоб не нашкодити популярності зірки. Робін Кроуфорд переконує, що вони ніколи не обговорювали плани на майбутнє, оскільки просто насолоджувались спілкуванням одна з одною.

"Вона сказала, що якщо люди дізнаються про наші стосунки, то будуть використовувати це проти нас. Тому я тримала все в секреті. Ми хотіли бути разом, тільки вдвох. Ніколи не вішали ярлики: "гей", "лесбійка", а просто жили своїм життям і сподівалися, що так буде завжди", – додала вона.



Вітні Г'юстон з подругою / Pink News

На заваді стосунків Вітні та Робін стояла не тільки суспільна думка, але й мама співачки. Вона не схвалювала роман між жінками і вважала такі вподобання психічним відхиленням.

Вітні знала, що я кохаю її, і я знала, що мої почуття взаємні. Ми були всім одна для одної і заприсяглися завжди бути поруч,

– заявила Робін Кроуфорд.

Раніше журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що старший брат співачки Гері Гарленд підтвердив чутки про лесбійські стосунки Вітні Г'юстон. Чоловік заявив, що його сестра і справді зустрічалась зі своєю асистенткою Робін Кроуфорд. Тоді артистці було 18 років, а її кар'єра стрімко переходила від модельної до вокальної. Вітні Г'юстон навіть оселилась в помешканні Робін та переживала нелегкі часи через розлучення батьків.

Окрім цього, екс-бойфренд співачки Бред Джонсон також бачив особливий зв'язок коханої із її асистенткою. Однак жінки старанно приховували свої почуття та добирали слова у присутності інших.



Вітні Г'юстон з Робін Кроуфорд / People