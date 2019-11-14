"Ціна правди": Джамала записала саундтрек до фільму про Голодомор

Джамала стала автором пісні, яка розповість про геноцид українського народу в історичному фільмі "Ціна правди". Він стосується страшних відкриттів, які зробив валлійський журналіст Гарет Джонс в Україні. Фільм з'явиться в прокаті 28 листопада. Прем'єра кліпу на пісню "Ціна правди" відбудеться напередодні Дня пам’яті жертв голодомору.

28 листопада в український прокат виходить фільм, що розповідає історію валлійського журналіста Гарета Джонса. Саме він першим відкрито заговорив про Голодомор в Україні. Співачка Джамала, яка на весь світ презентувала болючу історію про геноцид кримськотатарського народу, стала автором саундтрека, який прозвучить у фінальних титрах фільму. Читайте також: Як Голодомор та злочини Сталіна показали у кінострічці "Ціна правди": мережу приголомшив трейлер

Фільм "Ціна правди" – це драматична розповідь про геноцид українського народу в 1932 — 1933 роках. Музику до пісні Джамала написала самостійно, слова – у співавторстві із Вікторією Платовою. Прем'єра кліпу на пісню "Ціна правди" відбудеться напередодні Дня пам’яті жертв голодомору та української прем'єри фільму.

Мене вразила історія, яка стала основою для фільму. Події стрічки розгортаються під час одного з найбільш трагічних періодів, який замовчувався десятиліттями. У центрі оповідання звичайний журналіст, який проявляє справжній героїзм, щоб донести інформацію про Голодомор до світової громадськості. Як ми знаємо, люди, які не бояться і борються за правду, платять за це високу ціну. Мені близька ця ідея, вона багато в чому перегукується з моєю творчістю,

– поділилася враженнями Джамала.

На сторінках соціальних мереж Джамала зізналася, що пропозицію про запис саундтрека отримала ще влітку. Сюжет та сама історія вразили зірку так, що вона написала першу версію пісні одразу. Але співачка вирішила її вдосконалити.

Потім знову передивилась тизер, прочитала все, що змогла про Гарета Джонса, про голодомор, про силу цих людей та справжню ціну правди. І написала нову пісню. "О, вже краще", — сказала впевнено я собі й дозволила показати її продюсерам фільму,

– розповіла співачка про закулісся роботи.

Крім того, Джамала лише заінтригувала своїх шанувальників кадрами зі зйомок кліпу на пісню "Ціна правди". У ньому співачка з'явиться у супроводі оркестра. Як повідомила зірка, глядачі зможуть побачити відеороботу вже 22 листопада.

Ми вдячні, що до роботи над таким важливим фільмом, як "Ціна правди", приєдналася Джамала. Пісня, яку Джамала написала, викликає неймовірно сильні емоції, і повністю відповідає сенсам і посилам історії фільму. Прем'єра пісні й музичного відео відбудеться найближчим часом, і ми сподіваємось, що наша спільна робота знайде в аудиторії відгук і допоможе відчути глибше ту історію, яку розповідає Аґнєшка Голланд у своєму фільмі,

– зазначає продюсер стрічки Єгор Олесов.



Джамала на зйомках кліпу "Ціна правди" / Instagram / @jamalajaaa