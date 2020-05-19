Ціни в готелях Одеси знизилися до історичного мінімуму: скільки коштує доба проживання

У зв'язку з пандемією коронавірусу ціни на проживання в готелях Одеси знизилися до історичного мінімуму. Середня ціна за добу становить 650 гривень. Це вдвічі менше у порівнянні з попереднім роком. Натомість зростає попит на котеджі та бази відпочинку.

Готельний бізнес також потерпає від коронавірусної хвороби. Через відсутність транспортних сполучень для туристів та закриття кордонів готельні номери пустують. Також не має попиту у цій сфері через те, що люди бояться інфікування. Про це в коментарі інформаційному агенству "Інтерфакс-Україна" розповів засновник компанії Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

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Найнижчі ціни за 20 років

"Станом на сьогодні середня ціна в одеських готелях, які мають три або чотири зірки, становить 650 гривень за добу. Це найнижчий показник за останні 20 років. В аналогічний паріод минулого року такий номер коштував мінімум у два рази дорожче, у 2013 році – в три рази", – розповів Лупашко.

Він також висловив прогноз, згідно з яким показник прибутку готелів цього року становитиме всього лишень 20-40% у порівнянні з минулорічними показниками.

Туристи обирають котеджі

"Позитивна динаміка може зберігатися в готелях котеджного типу і базах відпочинку. Вони з квітня користуються високим попитом і виросли в ціні в деяких випадках до 50%. Багато туристів, які зазвичай проводили літній відпочинок на Кіпрі, в Іспанії та Італії забронювали їх на все літо", – додав експерт.

Також він зазначив, що цього року власники готелів не розраховують на приїзд гостей з-за кордону. Навіть, якщо такі туристи все-таки будуть, то їхня кількість буде мінімальною, що не вплине значно на ринок.

Коротко про коронавірус у світі

Станом на 19 травня у світі зафіксували 4 920 500 випадків інфікування коронавірусом. Загалом від пандемії COVID-19 померли 320 675 людей. Вдалося одужати 1 928 045 пацієнтам. Попри послаблення карантину в деяких країнах, кількість хворих збільшується, тому залишається велика ймовірність зараження.