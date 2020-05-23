Ціни на відпочинок в Туреччині і Єгипті: чого очікувати

Туреччина та Єгипет – два найпопулярніших напрямки для відпочинку серед українців. Цьогоріч ціни на літні відпустки на популярних курортах будуть дорожчими торішніх. Наразі вартість готелю на двох стартує від 600 доларів, проте ця сума суттєво збільшиться вже з червня.

Прогнозами щодо вартості відпочинку влітку 2020 року в Туреччині і Єгипті в інтерв'ю 24 каналу розповіла засновниця і директорка туристичного агентства Tasty travel Дарина Сапожнікова. Вона наголосила, що здешевлення турів очікувати не варто. Власникам готелів доведеться виконувати нові "післякарантинні" умови, які вимагатимуть додаткових витрат.

Читайте повне інтерв'ю Як організувати відпустку-2020: закордонний відпочинок дешевим точно не буде

Вартість відпочинку в готелях Туреччини та Єгипту

Дарина Сапожнікова розповіла, що нині найбюджетніший варіант тризіркового готелю в Туреччині коштуватиме близько 600 доларів на двох (16 тисяч гривень), а п'ятизіркового – близько 900 доларів (24 тисячі гривень). У Єгипті ціни на відпочинок на початку липня в п'ятизірковому готелі стартуватимуть від 750 доларів на двох, що становить 20 тисяч гривень. Проте ці суми будуть стрімко зростати з червня і до кінця серпня.

Водночас Дарина Сапожнікова зазначає, що навіть бюджетні готелі в форматі "все включено" будуть доступними далеко не всім туристам. Це пов'язано з тим, що дотримання вимог безпечного відпочинку позначиться додатковим фінансуванням для підприємців. Так, у готелях повинен бути додатковий лікар, необхідно проводити додаткову дезінфекцію та найголовніше – дотримуватися відстані між туристами.

В основному, готелі – це мас-маркет. Вони розраховані на те, що багато людей приїжджають до них на відпочинок, вони всі натовпом йдуть їсти, всі натовпом йдуть на пляж і там щільненько лежать. Зараз же відпочиваючим потрібно заплатити за свій відпочинок, за додаткові сервіси і за вільне місце поруч з собою,

– пояснила Дарина Сапожнікова.

Коли варто очікувати напливу туристів?

Засновниця туристичного агентства Tasty travel також зауважила, що попит на тури з'явиться лише тоді, коли люди будуть впевнені, що готелі дотримуються всіх належних норм дезінфекції та соціальне дистанціювання.