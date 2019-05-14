Цитати Святослава Вакарчука, які надихають

Сьогодні, 14 травня, легендарний музикант та вокаліст Святослав Вакарчук святкує 44-ий день народження. В Україні не знайдеться людини, яка б не знала цього артиста. Однак не тільки творчість Святослава Вакарчука надихає прихильників, а і його цитати, до яких прислухається весь світ.

Фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука сміливо можна назвати легендою українського шоу-бізнесу, адже його концерти об'єднують десятки тисяч людей, а квитки на музичну подію розхоплюють за лічені дні. Таку популярність колектив отримав через пісні, які стають близькими для кожного слухача. Окрім цього, неймовірний тембр голосу Святослава Вакарчука, його манера виконання пісень та запальні танці на сцені – запорука успіху "Океану Ельзи".

Читайте також: День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують

Попри стрімку вокальну кар'єру лідер популярного гурту знаходить час на спілкування з прихильниками. Щодня Святослав Вакарчук ділиться своїми думками з українцями, даючи їм натхнення на перебудову держави та розвиток. Настанови та поради лідера гурту "Океан Ельзи" не тільки мають велике значення для кожної людини, але й вчать бачити те, що часто упускаємо через буденні турботи, розуміти те, що інколи не може осягнути наш розум, робити так, як підказує наше серце, а не як каже розум, пропагувати українське і з гордістю казати: "Ми – самобутня нація, сильна та мудра".

Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати цитати Святослава Вакарчука, які мотивують.

Про Україну та життя

Революція Гідності змусила багатьох переосмислити свою роль в державі. Відтак українці більше звертають увагу на те, що саме вони є рушієм прогресу в державі. Цю думку озвучує і Святослав Вакарчук.

Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому що не можуть не любити.Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни…

– Для того, щоб не гинути на чужих війнах, нам потрібно виграти війну з власною байдужістю, власним страхом та власною безвідповідальністю.

Читайте також: Такого в нас ще ніколи не було, – Святослав Вакарчук розкрив приголомшливі деталі свого виступу

– Людина, яка немає принципів – ніколи не стане щасливою… Нація, яка не має принципів – ніколи не стане успішною.

Досить у всьому звинувачувати ментальність. Ментальність — це жити так, як жили твої батьки. І все. Ти можеш жити по-іншому… Якщо захочеш.

– Твоя віра — це і є твоя мотивація! Диявол у кожного свій, а Бог у всіх один.

– Коли тебе постійно б’ють в підворітті більші та сильніші за тебе, в тебе є вибір: вічно плакати, або піти на секцію боксу. Вибирати тобі!

Про кохання та музику

Дві теми – кохання та музика – мабуть, є ключовими для кожного артиста. Так, Святослав Вакарчук не обійшов увагою це питання та нагадав українцям, що означає мати любов у серці.

– Любов – це таємниця. Ти слухаєш музику, і у тебе мурашки по тілу. Чому? Це відчуття. Те ж саме і у відносинах між чоловіком і жінкою. Ти або відчуваєш любов, або ні.

Читайте також: Концерт буде: Святослав Вакарчук організував виступ гурту у Києві за одну добу

Якщо у вас є кохана людина — відстань не має значення!

Щиро виконана народна музика моментально викликає мурашки на шкірі. Штучно виконана народна музика змушує захотіти закрити вуха.

Про питання музики та приналежності до нації Святослав Вакарчук підняв на проекті "Голос країни", де вокаліст був зірковим суддею. На зауваження Потапа про виконання української пісні іноземцями фронтмен гурту "Океан Ельзи" відреагував миттєво та сказав слова, які розчулили кожного в залі.

Дивіться відео коментаря Святослава Вакарчука про українську пісню та націю:

Окрім цього, Святослав Вакарчук переконаний, що багато українських співаків не співають душею, що відчувається під час їх виступу. Артисти мотивуються грошима, що заважає їм здобути справжню національну славу.

– Музиканта псує ситість. Це не коли ти багато заробляєш, а коли прокидаєшся і здається, що все, що хотів, ти вже зробив. На мою думку, The Beatles зламали стереотипне уявлення ніби художник повинен бути голодним. Свої головні шедеври вони записали починаючи з альбому "Ruber Soul", коли вже були всюди затребувані і забезпечені.

Коли на концерті є справжній обмін енергією між залом і сценою, інше немає значення: ні репертуар, ні стиль, ні смаки. Без шансів на провал.

– Єдина різниця між бездарною попсою і бездарним андеграундом в ціні. Перше – коштує дорого. Друге – не коштує нічого.

– Я дуже вдячний всім фанам за підтримку, про яку деякі інші музиканти можуть тільки мріяти… Але, навіть маючи нуль фанів і шанувальників, я б діставав задоволення від кожної ноти, яку створив. Це і є основний сенс моєї діяльності.

Мудрий та виважений, ґречний і гострий на слово, творчий і нетиповий, ніжний та чуттєвий – ось таким ми знаємо Святослава Вакарчука. Легендарний співак, якого хочеться слухати як на сцені, так і поза її межами. Інтелектуал, який надихає весь світ своїм голосом та думками. Саме він дає поштовх нації для змін, саме він мотивує людей до вдосконалення, саме до його думки прислухаються мільйони.