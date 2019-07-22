Цьогоріч на Zaxidfest проведуть унікальний культурний проект

Фестиваль Zaxidfest за підтримки Українського Культурного Фонду 17 та 18 серпня 2019 року представлять новий проект "Мистецький десант Zaxidfest", який проходитиме на території відпочинкового комплексу "Сонячна галявина", розташованого в с. Родатичі Львівської області.

Головна мета даної події – масштабування фестивалю Zaxidfest через міжсекторальну співпрацю та залучення таких галузей як візуальне мистецтво, культурна спадщина, музична освіта, а також шляхом міжнародної співпраці масштабувати фестиваль, розширити програму та шляхом розвитку креативних індустрій підсилити туристичний та економічний розвиток регіону.

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"Мистецький десант Zaxidfest" – це можливість об’єднати інституції України, які мають культурне чи історичне значення, молодих українських митців та музикантів, тим самим залучивши до культурного розвитку не лише місцевого мешканця, але й всіх, хто стане гостем проекту.

Програма події складатиметься з декількох блоків:

безкоштовна музична сцена, на якій виступатимуть запрошені відомі та молоді виконавці, фольклорні гурти та представники місцевих творчих колективів;

майстер-класи з народних танців, партнером якого стане "Музей Івана Гончара", метою якого є бути сучасною установою з вивчення, збереження, інтерпретації та презентації культурної самобутності України;

майстер-класи зі стріт-арту та паблік-арту, які проведе "Respublica FEST", кредо якого "Вільне мистецтво вільним людям";

майстер-класи з гри на музичних інструментах, фольклорний розпис об’єктів в с. Родатичі;

кінопокази, які реалізує щорічний фестиваль "Molodiya Festival". Вони презентують найкращі ролики за 7 років роботи фестивалю. Це короткі відео молодих українських режисерів про збереження довкілля, права і свободи людини, етичне ставлення до тварин, гендерну рівність та інші актуальні проблеми для України і світу.

Zaxidfest реалізувавши подію "Мистецький десант Zaxidfest" прагне не лише внести нові вектори розвитку локальної спільноти, але й допомогти в реалізації мистецьких ініціатив.

Де?

Відпочинкова база "Сонячна галявина", Львівська область, с. Родатичі.

Коли?

17-18 серпня 2019 року. Подія є безкоштовною! Проект реалізується за підтримки Українського Культурного Фонду.

Партнери проекту: Zaxidfest, Respublica FEST, Molodiya Festival, Музей Івана Гончара.