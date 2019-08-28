Відпочинок у Туреччині: казкові місця, які має побачити кожен

Туреччина є однією найпопулярніших країн для відпочинку серед українців. Окрім готелів all inclusive, країна у будь-яку пору року вабить своїми розкішними пейзажами та старовинною архітектурою.

Собор Святої Софії

Однією з найкрасивіших пам’яток архітектури Стамбулу вважається собор Святої Софії, або ж Ая-Софія. Його побудували у 537 році, довший час він вважався найбільшим християнським храмом у світі. Довжина будівлі становить 100 метрів, ширина – 69,5 метрів.

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Стіни храму оздоблені розкішним мармуром, красивими мозаїками та фресками. Дизайн будівлі виконаний у золотих та срібних кольорах.



Собор Святої Софії у Туреччині



Довжина будівлі становить 100 метрів



Один з найбільших храмів світу

У XV столітті Аю-Софію перетворили на мечеть. Щороку послідовники багатьох релігій з усього світу приїжджають туди, аби подивитись на цінну пам'ятку архітектури.



Храм Святої Софії зсередини

Місто Ефес

Якщо хочете поринути в епоху Античності, то вам необхідно відвідати стародавнє місто Ефес.



Місто Ефес

Воно розташоване поміж гір та зберігає у собі велику кількість цінних пам'яток. Йдеться, зокрема, про розвалини храму римського імператора Адріана, фонтан імператора Траяна і храм бога родючості Сірапіса.



У місті збереглись пам'ятки архітектури



​Руїни стародавнього міста

Особливістю Ефесу є бібліотека Цельса, яку побудували у 117 році до нашої ери. Там зберігалось майже 12 тисяч рукописних сувоїв, а також вона слугувала гробницею для Тиберія Юлія Цельса – державного та військового діяча Римської імперії.



Бібліотека Цельсія

Місто Памуккале

Курорт називають одним з найкрасивіших місць на планеті. Тисячі туристів приїжджають туди, аби насолодитись білосніжними водоймами, які розташовані на схилі гори.

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Унікальне біле забарвлення утворилось завдяки природним копалинам, зокрема, вапняку, кальцію та азбесту, яких виводить назовні термальне джерело з температурою води понад 100 градусів. На сьогодні Памуккале налічує 17 видів термальних вод.



Курорт Памуккале



Неймовірні краєвиди курорту Памуккале

Окрім цього, на курорті розташований відомий басейн Клеопатри. За легендою, єгипетська цариця любила проводити там час, щоб зберегти свою молодість. Вода у будь-який період року зберігає температуру +35 градусів за Цельсієм. Місцеві жителі кажуть, що вона наповнена безліччю мінералів.



Басейн Клеопатри

Подорожуючи у Памуккале, також обов'язково треба побачити унікальні руїни міста Ієраполіса. Його заснував Пергам Евмен II у 190 році до нашої ери.



Місто Ієраполіс

Найціннішими спорудами, які вражають своєю красою, є арка Доміціана, церква Святого Філіпа, античний театр на 15 тисяч глядачів та безліч поховань.



Античний театр

У 1998 році Памуккале внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Палац Ісхак-Паша

Палац розташований у районі Доубеязит провінції Арі на сході Туреччини. Його вважають архітектурною окрасою країни.



Палац Ісхак-Паша

Будівництво пам'ятки почалось у 1685 році та тривало 99 років.



Неймовірне оздоблення палацу

Архітектура палацу поєднує у собі декілька стилів, зокрема, сельджуцький, османський, грузинський, перський та вірменський.

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Пам'ятка налічує у собі 336 кімнат, а якщо вийти за її межі, то відкривається неймовірний краєвид на Арарат.



Палац Ісхак-Паша зсередини

Підводне місто Кекова

Воно розташоване на невеликому острові у Середземному морі. Там збереглись унікальні руїни стародавнього міста Долихисте. Однак частина його пішла під воду.



Красиві пейзажі міста Кекова

Місто опинилось в морських глибинах через потужний землетрус, який відбувся у II столітті до нашої ери.



Місто пішло під воду через землетрус

Подивитись на залишки вулиць, руїни храмів, арок, будинки з кам'яними сходами і набережну можна під час прогулянки на човні з прозорим дном. До слова, пірнати з аквалангом у водойму там категорично заборонено.



Руїни міста можна роздивитись під час прогулянки на човні

Фото: Sakums, Pixabay, Marinex Tour, Auto travel, Art travel blog, Turkish Archaeological News.