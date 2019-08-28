Відпочинок у Туреччині: казкові місця, які має побачити кожен

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Де відпочити в Туреччині 2019 – де погуляти в Туреччині 2019, на що подивитися
Куди піти в Туреччині? / Колаж 24 каналу

Туреччина є однією найпопулярніших країн для відпочинку серед українців. Окрім готелів all inclusive, країна у будь-яку пору року вабить своїми розкішними пейзажами та старовинною архітектурою.

Собор Святої Софії

Однією з найкрасивіших пам’яток архітектури Стамбулу вважається собор Святої Софії, або ж Ая-Софія. Його побудували у 537 році, довший час він вважався найбільшим християнським храмом у світі. Довжина будівлі становить 100 метрів, ширина – 69,5 метрів.

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Стіни храму оздоблені розкішним мармуром, красивими мозаїками та фресками. Дизайн будівлі виконаний у золотих та срібних кольорах.

ая-софія
Собор Святої Софії у Туреччині

ая-софія туреччина
Довжина будівлі становить 100 метрів

ая-софія туреччина
Один з найбільших храмів світу

У XV столітті Аю-Софію перетворили на мечеть. Щороку послідовники багатьох релігій з усього світу приїжджають туди, аби подивитись на цінну пам'ятку архітектури.

ая-софія туреччина
Храм Святої Софії зсередини

Місто Ефес

Якщо хочете поринути в епоху Античності, то вам необхідно відвідати стародавнє місто Ефес. 

ефес
Місто Ефес

Воно розташоване поміж гір та зберігає у собі велику кількість цінних пам'яток. Йдеться, зокрема, про розвалини храму римського імператора Адріана, фонтан імператора Траяна і храм бога родючості Сірапіса.

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У місті збереглись пам'ятки архітектури

ефес
​Руїни стародавнього міста

Особливістю Ефесу є бібліотека Цельса, яку побудували у 117 році до нашої ери. Там зберігалось майже 12 тисяч рукописних сувоїв, а також вона слугувала гробницею для Тиберія Юлія Цельса – державного та військового діяча Римської імперії.

ефес бібліотека цельсія
Бібліотека Цельсія

Місто Памуккале

Курорт називають одним з найкрасивіших місць на планеті. Тисячі туристів приїжджають туди, аби насолодитись білосніжними водоймами, які розташовані на схилі гори.

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Унікальне біле забарвлення утворилось завдяки природним копалинам, зокрема, вапняку, кальцію та азбесту, яких виводить назовні термальне джерело з температурою води понад 100 градусів. На сьогодні Памуккале налічує 17 видів термальних вод.

памуккале
Курорт Памуккале

памуккале
Неймовірні краєвиди курорту Памуккале

Окрім цього, на курорті розташований відомий басейн Клеопатри. За легендою, єгипетська цариця любила проводити там час, щоб зберегти свою молодість. Вода у будь-який період року зберігає температуру +35 градусів за Цельсієм. Місцеві жителі кажуть, що вона наповнена безліччю мінералів.

памуккале байсен клеопатри
Басейн Клеопатри

Подорожуючи у Памуккале, також обов'язково треба побачити унікальні руїни міста Ієраполіса. Його заснував Пергам Евмен II у 190 році до нашої ери.

ієраполіс
Місто Ієраполіс

Найціннішими спорудами, які вражають своєю красою, є арка Доміціана, церква Святого Філіпа, античний театр на 15 тисяч глядачів та безліч поховань.

ієраполіс
Античний театр

У 1998 році Памуккале внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Палац Ісхак-Паша

Палац розташований у районі Доубеязит провінції Арі на сході Туреччини. Його вважають архітектурною окрасою країни.

ісхак паша туреччина
Палац Ісхак-Паша 

Будівництво пам'ятки почалось у 1685 році та тривало 99 років.

ісхак паша
Неймовірне оздоблення палацу

Архітектура палацу поєднує у собі декілька стилів, зокрема, сельджуцький, османський, грузинський, перський та вірменський.

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Пам'ятка налічує у собі 336 кімнат, а якщо вийти за її межі, то відкривається неймовірний краєвид на Арарат.

ісхак паша
Палац Ісхак-Паша зсередини

Підводне місто Кекова

Воно розташоване на невеликому острові у Середземному морі. Там збереглись унікальні руїни стародавнього міста Долихисте. Однак частина його пішла під воду. 

кекова туреччина
Красиві пейзажі міста Кекова

Місто опинилось в морських глибинах через потужний землетрус, який відбувся у II столітті до нашої ери.

кекова
Місто пішло під воду через землетрус

Подивитись на залишки вулиць, руїни храмів, арок, будинки з кам'яними сходами і набережну можна під час прогулянки на човні з прозорим дном. До слова, пірнати з аквалангом у водойму там категорично заборонено. 

кекова
Руїни міста можна роздивитись під час прогулянки на човні

Фото: Sakums, Pixabay, Marinex Tour, Auto travel, Art travel blog, Turkish Archaeological News.

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Теги: LifeStyle Новини України Публікації Новини Туреччини Відпочинок Архітектура Подорожі
Джерело: 24 канал
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