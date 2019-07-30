Туристам заборонили підніматись на відомі храми у М'янмі

Відомі пагоди (храми) у давньому місті Паган у М'янмі отримали статус всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і відтепер туристам заборонено підкорювати пам'ятки.

У липні 2019 місто Паган, яке свого часу було столицею давнього однойменного царства у М’янмі, було внесено у список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А, це в свою чергу, передбачає низку заходів зі збереження історичних пам'яток, зокрема, обмеження доступу до них туристів.

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Такими кардинальними заходами місцева влада має на меті зберегти історичні споруди від руйнування, інформує Independent.

У перелік пам'яток, які хочуть зберегти в таких спосіб, потрапили 3500 пагод, численні храми та монастирі XIV століття.

Біля пагод у місті Паган посилили охорону і туристам заборонили на них підніматись. Це неабияк розчарувало мандрівників, дехто з яких навмисно приїхав сюди, щоб зробити пам'ятні фото, зустрічаючи світанок чи захід сонця на пагоді.



Туристи полюбляють підніматись на верхівки пагод у Пагані / Фото: unsplash.com

До 2028 року уряд М'янми пообіцяв перенести всі готелі, розташовані поблизу археологічних пам'яток, до спеціалізованої готельної зони.

Що відомо пагоди у Пагані?Архітектура й образотворче мистецтво М'янми зв'язані з мистецтвом Індії. Саме в храмах давнього міста Паган простежується розвиток традицій індійського мистецтва.



Провідний архітектурний тип — ступа – широке дзвоноподібне завершення на квадратно-уступчастій основі, що нагадує сходи. Саме в цьому стилі були збудовані відомі храми-пагоди у Х столітті.

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