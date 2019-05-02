Тварини і люди, як доповнюють одне одного: вуличні фото з незвичайних ракурсів

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Фото Раджа Саркара
Фото Раджа Саркара / cameralabs.org

Індійський фотограф Радж Саркар може вполювати дуже незвичайний знімок у дуже звичайному вуличному житті. Надзвичайна терплячість та спостережливість дозволяють йому робити вдалі експерименти із відтінками співіснування тварин і людей.

Саркар закінчив аспірантуру за спеціальністю "комп'ютерні програми", та пізніше розумів, що своє життя хоче присвятити іншій справі. Відтоді з головою пішов у мистецтво фотографій. І досяг значих успіхів. 

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Фото Раджа Саркара

Він є членом спілки фотографів In-street і читає лекції з фото в університетах. Митця визнають і на міжнародному рівні – він здобув кілька престижних премій, а також виставляє свої роботи у багатьох країнах світу. 


Фото Раджа Саркара

Чоловік пояснює, що для нього стріт-фотографія – це незліченні можливості. Його надихає природність процесу – відсутні постановочні кадри, повний контроль над зйомкою. Адреналін буквально стрибає від того, що ти не знаєш, у який бік полетить у наступну мить птах. Відтак, не знаєш напевно, вийде кадр чи ні. 


Фото Раджа Саркара

Також Саркар майстер незвичайних ракурсів. Композиція його світлин завжди така, що всі герої наче доповнюють одне одного.


Фото Раджа Саркара


Фото Раджа Саркара

Роботи Раджа Саркара: дивіться фото

Всі фото – Raj Sarkar

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини культури
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