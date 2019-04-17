Тварини, раритетні авто і меблі: що вдалось відсудити Ембер Хьорд в екс-чоловіка Деппа

Голлівудська актриса Ембер Хьорд вже протягом двох років судиться зі своїм екс-чоловіком Джонні Деппом. Окрім звинувачень американки у домашньому насильстві, жінка звинувачувала його у численному пошкодженні майна. Відтак в документах про їхнє розлучення стали відомі нові деталі поділу нажитого майна.

Оскільки в шлюбі із зіркою "Піратів Карибського моря" Ембер прожила лише 15 місяців, вона не могла претендувати на більшу частину його статків, повідомляє The Daily Mail. Тепер же стало відомо, що окрім перших семи мільйонів доларів, які вдалось відсудити в чоловіка у січні 2017 року і які вона обіцяла віддати на благодійність, Ембер стала власницею не менш коштовних пожитків.

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Згідно з документами, у її власність перейшли два раритетних автомобілі – Ford Mustang і Range Rover 2015 року, деякі меблі з їхнього сімейного особняка в Лос-Анджелесі, а також її домашні улюбленці – собаки Пістоль, Бу і кінь Ерроу. У виданні зазначають, що найбільше Ембер Хьорд переживала за Пістоля і навіть просила суд, щоб Депп не наближатися до нього, але це прохання відхилили.

Додамо, що кілька днів тому Ембер Хьорд оприлюднила зустрічні звинувачення на позов Джонні Деппа проти неї. Вона залишила у вільному доступі фотографії 4-річної давності, на яких можна побачити розгромлені меблі в гардеробній, начебто, від чергового нападу люті актора, а також скріншот з листуванням з керуючим будинком про пошкоджене майно.

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа?Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність. Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актор розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед колишньою дружиною і називав всі її звинувачення брехнею.