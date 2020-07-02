Вишуканий стиль герцогині Кембриджської ніколи не залишався без уваги публіки й відповідав монаршому титулу. Проте під час відеодзвінка Кейт Міддлтон наважилась порушити королівський протокол й постати у мінісукні, яку все ж викрили фешн-експерти.

Попри те, що після послаблення карантинних обмежень королівська родина вже встигла здійснити кілька публічних виходів, більшість обов'язків вона досі виконує завдяки онлайн-конференціям. Так, Кейт Міддлтон і принц Вільям здійснили відеодзвінок до медиків однієї з лікарень у Британській Колумбії з нагоди Дня Канади, який відзначали вчора, 1 липня. Відео подружжя опублікувало на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Герцоги Кембриджські поспілкувалися з лікарями, які опинились на передовій боротьби з коронавірусом. Вони дізнались, якими проблемами супроводжувється їхня робота у період пандемії та як COVID-19 вплинув на персонал та їхні сім'ї. Пара не приховувала свого захвату від діяльності медиків та наголосила, що зараз вони відіграють унікальну роль в історії людства.

Образ Кейт Міддлтон

Для онлайн-конференції вона одягла вбрання у кольорах прапору Канади, чим продемонструвала свою повагу. На ній твідова червоно-біла сукня культового британського модельєра Alexander McQueen. Попри те, що у кадрі Кейт Міддлтон засвітила лише верхню частину вбрання, фешн-експерти викрили, що на ній мінісукня.

Варто зазначити, що члени монаршої родини повинні обирати довжину міді або максі. Герцогиня Кембриджська завжди дотримувалась належного дрес-коду, проте, схоже, під час відеодзвінка вирішила ризикнути й не залишилась без уваги преси.



Кейт Міддлтон у мінісукні / Фото: скриншот з відео