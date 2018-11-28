"Твiй на 100%": гурт Бумбокс презентував новий проникливий хіт

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Анрій Хливнюк з гурту "Бумбокс"
Анрій Хливнюк з гурту "Бумбокс" / Facebook / @Бумбокс

Український гурт презентував свій другий трек під назвою "Твiй на 100%" з майбутнього альбому Бумбокс "Таємний Код". Прем’єра синглу відбулась 28 листопада і його вже можна прослухати та придбати на онлайн-платформах.

Пісню "Твiй на 100%" записали у Києві на студії "Бобіна", де звукорежисером виступив Дмитром Хомулко. Раніше соліст гурту Андрій Хливнюк та учасники гурту спільно з Хомулко записали альбоми "Люди" і "Голий король", які отримали грандіозний успіх.

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Це на сто відсотків реальна історія. Пісня, на яку надихнула мене зустріч із однією зі слухачок, яка просто мені вивалила свою історію, а я цю історію віддав вам. Ця пісня була написана швидко, за один переліт, може тому вона така драйвова,
– зізнався про реліз нового хіта Андрій Хливнюк.

Бумбокс – "Твiй на 100%": дивитись відео онлайн

 

Новий трек "Твiй на 100%" вже доступний для прослуховування та купівлі на онлайн-ресурсах Facebook, YouTube, SoundCloud, Instagram та інших.

Варто додати, що перший трек з майбутнього альбому "Таємний Код" був записаний з лос-анджелеською групою The Gitas і мав назву "Тримай мене". Фанати "Бумбокс" змогли почути його ще у червні 2018 року і схвально його оцінили. Музиканити "Бумбокс" продовжать роботу над альбомом "Таємний Код" в Києві та в Берліні на студії "Trixx".

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Музика Бумбокс
Джерело: 24 канал
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