TVORCHI запалювали електронним хітом у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020: відео

Музиканти з Тернополя TVORCHI, які здобули популярність завдяки авторським пісням, які вони публікували в ютубі, виступили у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 під номером 8.

TVORCHI – це ті виконавці, які створюють якісну музику. Авторський хіт Believe увійшов в топ-10 у чартах Google Play в Україні. Сьогодні, 15 лютого, вони вражали своїм виступом у другому півфіналі Нацвідбору.

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Дует TVORCHI увірвався в український шоу-бізнес та вже має свою армію прихильників. Хлопці підкорюють концертні майданчики всієї країни, а також сцену наймасштабнішого пісенного конкурсу.

Як сказав Сергій Притула перед початком виступу: "Два фармацевти з Тернополя, які записують свої хіти на телефон, а не в студіях."

Кліп Believe ми зняли за 100 доларів в закинутій будівлі і за декілька днів він набрав декілька тисяч переглядів,

– розповідає Андрій.

Хлопці запалювали сцену електронним треком Bonfire. Яскрава графіка та костюми гармонійно поєднувалися з їхнім виступом, який викликав бурхливі оплески глядачів.

Після виступу судді залишили свої коментарі.

В цьому номері точно є відчуття свіжості та сьогоднішнього дня. Це, напевно, одна із наймолодіжніших пісень цьогорічного Нацвідбору. Якщо пройдете в фінал, раджу вам більше продумати цей номер, а пісня крута,

– сказав Віталій Дроздов.

Тіна Кароль висловила своє захоплення щодо останнього виступу другого півфіналу.

Вони дуже творчі. Дуже круті саунд та пісня. Це неочікувано. Я пишаюсь, що в Україні пишуть такі твори,

– прокоментувала артистка.

Андрію Данилку також композиція хлопців сподобалася, а також він відзначив атмосферу, яка була під час виступу.

Трек працює, хлопці стараються. Це добре, бо публіці подобається. Я теж вважаю, що це один із найвдаліших треків, який є у відборі цього року,

– зазначив Андрій.

TVORCHI – Bonfire на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Що відомо про дует TVORCHI?TVORCHI – дует українця Андрія та вихідця з Нігерії Джеффрі, музикантів з Тернополя, які створюють якісну музику. Цей електронний колектив був створений у 2018 році зовсім випадково. Андрій на вулиці вирішив поспілкуватися з носією англійської Джеффрі, щоб перевірити свій рівень мови. Згодом їхнє знайомство переросло у цікаву творчу колаборацію. Андрій виконує роль аранжувальника та саунд-продюсера, а Джеффрі став автором пісень і вокалістом.