TVORCHI: Ми не можемо подобатися всім

Вже сьогодні, 22 лютого, відбудеться довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2020. За право представляти Україну на пісенному конкурсі боротимуться 6 виконавців. Серед них дует з Тернополя TVORCHI, які напередодні дали відверте інтерв'ю.

За результатами другого півфіналу TVORCHI стали фаворитами глядацького та суддівського голосувань. Перед фіналом вони презентували кліп на конкурсну пісню Bonfire та дали ексклюзивне інтерв'ю виданню The Lime.

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Хлопці зізналися, що не ставили перед собою ніяких планок, а вирішили, що все розставлять на свої місця судді та глядачі. Тому, коли Андрій та Джеффрі дізналися оцінки, були шоковані.

Джеффрі зазначив, що все пройшло не так добре, як хотілося б. За його словами, під час прямого ефіру виникли труднощі зі звукооператором, бек-вокалу не було чути, а голос самого Джеффрі був занадто гучним.

TVORCHI погодилися з оцінками та зауваженнями суддів. Вони також плідно попрацювали над постановкою та вокалом, щоб сьогодні не було тих нюансів, які були у півфіналі.

Згідно з правилами Євробачення, на сцені може бути до шести осіб. У півфіналі було дві бек-вокалістки, проте на сцені їх не було взагалі. У фіналі спробуємо інший варіант. Подивимося, що з цього вийде,

– розповів Андрій.

Хлопець також додав, що вони трохи допрацювали візуалізацію. За тиждень важко було створити щось кардинально нове, проте їм вдалося зробити її цікавішою, динамічнішою.

Андрій зазначив, що, на його думку, виступи всіх конкурсантів оцінювалися об'єктивно і підсуджування не було.

"Штамповки" не проходять. Потрібно щось нове, щось яскравіше. Євробачення – це ж не тільки заспівати. І пісня має бути оригінальною, і виконання, і меседж,

– поділився артист.

TVORCHI зізналися, що раніше були мало знайомі з Євробаченням. Вони не слідкували за конкурсом, можливо, інколи дивилися якісь окремі номери. А Джеффрі взагалі не розумів, що там відбувається. Саме Андрій розповів йому, що це таке і запропонував взяти участь.

Виконавці розповіли, що роблять все для того, щоб просуватися вперед, проте розсудять все глядачі та судді.

Ми не можемо подобатися всім. Коли виходиш на сцену, треба робити максимально круто те, що вмієш, а далі буде видно,

– зазначив Джеффрі.

TVORCHI – Bonfire на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн