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TVORCHI після фіналу Нацвідбору: Ми більше не братимемо участь у таких конкурсах

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TVORCHI / Instagram / @eurovision.ua

Гурт TVORCHI після фіналу Національного відбору на Євробачення-2020 заявив, що під час виступу були проблеми зі звуком. У відвертому інтерв'ю дует розповів, що ж трапилося у прямому ефірі та чому вони більше не братимуть участь у конкурсах.

Соліст гурту TVORCHI Джефрі Кенні зізнався, що під час виступу не чув музику в навушниках і це поганим чином вплинуло на його вокал. Артист також додав, що не наважився заявити про проблему зі звуком безпосередньо у прямому ефірі через страх остаточно втратити шанси на перемогу. Про все це Джефрі розповів в інтерв'ю програмі "Зе Інтерв'юер".

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Кенні зізнався, що весь час намагався засунути навушник глибше у вухо, бо не чув музики. Проте це не допомогло і він вирішив "співати душею".

Мені здавалося, що я співаю нормально, але для інших це видалося занадто гучним,
– зазначив виконавець.

TVORCHI – Bonfire на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Також Кенні додав, що перед виходом на сцену звукоінженер поросив його перевірити чи все гаразд з навушниками.

На той момент я чув там тільки те, що співав у мікрофон, тому сказав, що все добре,
– розповів артист.

Ведучий "Зе Інтерв'юера" Анатолій Анатоліч запитав Кенні чому він одразу після виступу не повідомив про проблему. На що Джефрі відповів, що всі репліки були заплановані заздалегідь і він мав відповідати на запитання ведучого.

Я хотів бути ввічливим, хоча на думці було багато нецензурних слів,
– сказав фіналіст Нацвідбору.

Вокаліст зазначив, що після виступу він пішов до звукорежисера і розповів все, проте заява про проблеми зі звуком викликала лише сміх.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TVORCHI (@tvorchi_official)

Гурт зізнався, що більше не братиме участь у таких конкурсах, адже через помилку однієї людини всі старання можуть стати даремними. Музиканти заявили, що після ефіру організатори мали попросити вибачення в глядачів за технічні проблеми зі звуком.

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Андрій розповів, що у півфіналі також були негаразди зі звуком, проте потім перед ними вибачилися.

Але люди ж не знають цього і поливають нас брудом, стверджуючи, що Джефрі не вміє співати,
– зізнався Гуцуляк.

TVORCHI у програмі "Зе Інтерв'юер": дивіться відео онлайн



 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Євробачення Євробачення 2020
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