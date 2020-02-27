TVORCHI після фіналу Нацвідбору: Ми більше не братимемо участь у таких конкурсах
Гурт TVORCHI після фіналу Національного відбору на Євробачення-2020 заявив, що під час виступу були проблеми зі звуком. У відвертому інтерв'ю дует розповів, що ж трапилося у прямому ефірі та чому вони більше не братимуть участь у конкурсах.
Соліст гурту TVORCHI Джефрі Кенні зізнався, що під час виступу не чув музику в навушниках і це поганим чином вплинуло на його вокал. Артист також додав, що не наважився заявити про проблему зі звуком безпосередньо у прямому ефірі через страх остаточно втратити шанси на перемогу. Про все це Джефрі розповів в інтерв'ю програмі "Зе Інтерв'юер".
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Кенні зізнався, що весь час намагався засунути навушник глибше у вухо, бо не чув музики. Проте це не допомогло і він вирішив "співати душею".
Мені здавалося, що я співаю нормально, але для інших це видалося занадто гучним,
– зазначив виконавець.
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Також Кенні додав, що перед виходом на сцену звукоінженер поросив його перевірити чи все гаразд з навушниками.
На той момент я чув там тільки те, що співав у мікрофон, тому сказав, що все добре,
– розповів артист.
Ведучий "Зе Інтерв'юера" Анатолій Анатоліч запитав Кенні чому він одразу після виступу не повідомив про проблему. На що Джефрі відповів, що всі репліки були заплановані заздалегідь і він мав відповідати на запитання ведучого.
Я хотів бути ввічливим, хоча на думці було багато нецензурних слів,
– сказав фіналіст Нацвідбору.
Вокаліст зазначив, що після виступу він пішов до звукорежисера і розповів все, проте заява про проблеми зі звуком викликала лише сміх.
Гурт зізнався, що більше не братиме участь у таких конкурсах, адже через помилку однієї людини всі старання можуть стати даремними. Музиканти заявили, що після ефіру організатори мали попросити вибачення в глядачів за технічні проблеми зі звуком.
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Андрій розповів, що у півфіналі також були негаразди зі звуком, проте потім перед ними вибачилися.
Але люди ж не знають цього і поливають нас брудом, стверджуючи, що Джефрі не вміє співати,
– зізнався Гуцуляк.
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