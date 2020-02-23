TVORCHI звинуватили організаторів Нацвідбору у непрофесійності: деталі скандалу

У суботу, 22 лютого, вся країна спостерігала за найочікуванішим вокальним шоу – Національним відбором Євробачення-2020. Перемогу здобув маловідомий гурт GO_A. Та вже після шоу колектив TVORCHI дав короткий коментар, у якому звинуватив організаторів у непрофесійності.

Відео з'явилось на українській фан-сторінці Євробачення. За лаштунками солісти колективу TVORCHI заявили, що мали технічний збій в апаратурі, який повпливав на їхній виступ. Вокаліст Джефрі Кенні нарікав: йому не ввімкнули пісню у вушний мікрофон. Через це він чув тільки свій голос.

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Учасники гурту TVORCHI звинуватили організаторів у непрофесійності та заявили, що більше не повернуться на Нацвідбір. Інформацію про технічні несправності підтвердили і представники колективу.

Це сталось вперше і повторилось. Вони отримали, що хотіли. Жахлива непрофесійність і ганьба. Я розчарувався. Я ніколи не повернусь сюди,

– заявив Джефрі Кенні.

Згодом на сторінці колективу з'явилась менш емоційна заява. Представники TVORCHI подякували всій команді телеканалу "СТБ" за хорошу роботу, адже, за словами музикантів, вони "і критикували, і навчали, і допомагали". Окрім цього, гурт звернувся до прихильників зі словами подяки, адже попри невдалий виступ за них все ж відправляли голоси. TVORCHI не оминули нагоди пояснити, що ж трапилось у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020.

Ми не хочемо, щоб це виглядало як "виправдовування", але хочемо те, про що, в принципі і співаємо – бути почутими. В нас була проблема в півфіналі – голос беквокалістів в навушниках у Джефрі лунав настільки голосно, що було важко почути себе. Правда, після цього звукачі вибачились. Сьогодні ми співали без музики. В буквальному розумінні: в навушнику Джефрі не чув музики взагалі,

– йдеться в офіційній заяві.

Музиканти додали, що одразу після виступу підійшли до людини, яка відповідала за це. Однак у відповідь їх перепитали, чи здійснювалась перевірка апаратури. Також TVORCHI заявили, що організатори шоу просили не розголошувати деталей інциденту.

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"Після виступу, коли ми підійшли до людини, яка за це відповідала, відбувся наступний діалог: "Ви ж перевіряли мікрофон!" "Так! Ми чули себе ідеально, але не було музики взагалі!" "Це неможливо (і розсміявся)". За сценою нам сказали: краще нікому про це не кажіть", – розповіли артисти.

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Як відомо, після виступу гурт TVORCHI отримав шквал критики від суддів Нацвідбору Євробачення-2020. В результаті експерти оцінили виступ у 2 бали, а от глядачі допомогли їм здобути на бал більше. Тому гурт посів третє місце, розділивши його з David Axelrod. Водночас тріумфаторами вечора став гурт Go_A. TVORCHI публічно привітали колег, зазначивши, що у них була гідна пісня.