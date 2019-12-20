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Творець "Аватару" розповів, чому затримав випуск сиквелів аж на 10 років

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Джеймс Кемерон, режисер "Аватару" / Фото з відкритих джерел

Напевне, немає таких поціновувачів кіноматографа, які не бачили б фільму "Аватар", що вийшов у 2009 році. Протягом 10 років науково-фантастична стрічка тримала позицію найкасовішого фільму в історії, а фанати з нетерпінням чекали продовження культової історії. Проте сиквелу судилося бути, не швидше, ніж у 2021 році. Режисер фільмів Джеймс Кемерон пояснив, чому.

Після заяви про те, що основні зйомки сиквелів "Аватару" завершені 65-річний канадський кінорежисер зізнався, чому наступні частини фільму вийдуть з такою затримкою. Про це повідомляється на сайті для видання Variety.  

До речі, "Аватар 2": в мережі з'явився новий кадр зі зйомок очікуваного фільму

За словами режисера, вже з 2013 року знімальна команда працювала над створенням світів для нових 4 фільмів, пізніше над розробками сценаріїв до кожного епізоду, а потім чимало часу зайняли кастинги для підбору акторів на ролі.

Люди не до кінця розуміють весь розмах і складність цього процесу. Це те ж саме, що зробити два великих анімаційних проєкти. Зазвичай на один середньостатистичний мультфільм йде чотири роки, і з урахуванням цього ми рухаємося відповідно до графіка для випуску в грудні 2021 року,
– заявив Джеймс Кемерон.

Так, подробиці сюжету жодного з фільмів не розсекречуються. Відомо лише те, що події розгортатимуться через кілька років після першої частини, а в головних героїв з'явиться донька.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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