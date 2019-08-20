Творець "Гри престолів" Джордж Мартін заявив, що серіал викликав у нього стрес: подробиці

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Джордж Мартін
Джордж Мартін / Колаж: LifeStyle 24

Відомий американський письменник і автор серії романів "Пісня льоду й полум'я" Джордж Мартін слідом за фанатами серіалу висловив свою думку про фінал "Гри престолів". За словами 70-річного фантаста, він відчув себе вільною людиною після завершення зйомок.

Нове інтерв'ю відомий письменник-фантаст дав для видання The Guardian. У джерелі зазначається, що Джордж Мартін, серія романів якого була покладена в сюжет серіалу "Гра престолів", розповів про те, як важко йому було працювати, обмежуючись рамками.

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За словами автора саги "Пісня льоду й полум'я", серіалу не сприяв пришвидшенню роботи, а навпаки – уповільнював і провокував у його організмі стрес.

Було кілька таких років, коли, якби я закінчив книги, то міг би перегнати серіал, і ось тоді стрес був жахливий. Не думаю, що все це було дуже добре для мене, тому що те, що повинно було мене пришвидшити, насправді уповільнювало. Кожен день я сідав писати і, навіть, якщо у мене був хороший день (а це три або чотири написаних сторінки ), я відчував себе жахливо, тому що весь час думав: "Боже мій, мені потрібно закінчити книгу. Я написав тільки чотири сторінки, хоча треба було б 40",
– зізнався Джордж Мартін.

Саме тому, за його словами, він радий, що серіал "Гра престолів" завершився і тепер автор книг живе звичному темпі і розпоряджається своїм часом сам. "У мене бувають хороші дні і погані, але стресу набагато менше, хоча він все ще присутній ... Я впевнений, коли я закінчу "Мрії про весну" (заключна частина циклу романів, – LifeStyle 24), вам доведеться прив'язувати мене до Землі", – пожартував письменник.

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Теги: LifeStyle Гра престолів
Джерело: LifeStyle 24
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