Творець "Рокетмена" Декстер Флетчер екранізує легендарний роман "Дракула"

Відома американська кінокомпанія Universal Pictures та 53-річний англійський режисер та актор Декстер Флетчер візьмуться за екранізацію "Дракули".

Про те, що вже скоро світовий кінематограф представить фанатам Дракули чергову екранізацію повідомляє видання Film Stories.

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У джерелі зазначається, що за створення картини візьмуться знамениті творці кіно. Так, режисером фільму виступить Декстер Флетчер, який відомий такими роботами, як "Богемна рапсодія", "Рокетмен" та іншими, а також Раян Рідлі, який напише сценарій. Ідею екранізувати "Дракулу" розробив творець "Ходячих мерців" і письменник Роберт Кіркман.

За сюжетом, головний герой фільму Ренфілд, господарем якого був Дракула, сидить у в'язниці. Він розуміє, що став заручником своїх помилок і хоче переосмислити своє життя.

Цікавий факт: загальна кількість фільмів, серіалів і мультфільмів, в яких присутній персонаж Дракула, складає 70 картин!

Що відомо про "Дракулу"? "Дракула" – роман ірландського письменника Брема Стокера, який вперше побачив світ у 1897 році. Граф Дракула – вампір, головний персонаж та антагоніст твору, який відносять до жанру "готичний роман". Перша екранізація "Дракули" відбулася у 1921 році в Угорщині.



Дракула в одній із екранізацій / PBS