Творець серіалу "Чорнобиль" перезніме "Піратів Карибського моря" разом зі студією Disney

Після успішного показу мінісеріалу "Чорнобиль" про режисера Крейга Мезіна дізналися в кожному кутку світі. Так, 48-річний американський кінотворець отримав пропозицію щодо співпраці від найпопулярнішої студії – Disney.

Про серіал "Чорнобиль" не чули, мабуть, тільки немовлята, адже кількаепізодична стрічка з шаленим успіхом увірвалася на екрани глядачів навесні 2019 року. Не обійшлося без кількох скандалів щодо сюжету, однак це не завадило "Чорнобилю" бути номінованим на дев'ятнадцять премій Еммі, у трьох з яких він став лауреатом.

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Тепер, як повідомляє видання Variety, Крейг Мезін напише сценарій для перезапуску фільму "Пірати Карибського моря". Допомагати йому буде незмінний співавтор попередніх епізодів Тед Елліотт, а зйомками картини займеться студія Walt Disney.

Таке рішення було прийнято після гучного провалу в прокаті п'ятої частини під назвою "Пірати Карибського моря: Помста Салазара". З бюджетом 230 мільйонів доларів весь касовий збір становив всього 794 мільйони доларів.

Дивитися трейлер до фільму "Пірати Карибського моря 5": відео