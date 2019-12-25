24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Творець "Відьмака" різко відповіла на критику серіалу

159 Читать новость на русском
Лорен Шмідт Гіссріх / YouTube

Американська режисерка і сценаристка Лорен Шмідт Гіссріх, яка працювала над створенням серіалу "Відьмак", не змогла промовчати у відповідь на хвилю критики глядачів.

На своїй сторінці у твіттері шоураннерка проєкту зробила допис, у якому коротко та лаконічно відповіла глядачам, які гучно розкритикували її "дітище".

Тут більше: Серіал "Відьмак" отримав "гнилий" рейтинг на Rotten Tomatoes: що пишуть про стрічку

Лорен Шмідт Гіссріх заявила, що прийматиме до уваги думку лише тих, хто передивився весь сезон за один вечір і вже почав передивлятися серії з початку.

Мене не цікавить думка "професійних" критиків, які подивилися один епізод і вирішили пропустити інші,
– написала режисерка.

Цілком ймовірно, що найбільше шоураннерку серіалу розізлила рецензія на стрічку у виданні Entertainment Weekly. Саме там критик Даррен Франіч написав статтю про серіал, де назвав "Відьмака" "відверто жахливим серіалом від Netflix". Автор також зазначив, що пропустив кілька епізодів у першому сезоні, тому що "життя занадто коротке для тривалих драм від Netflix".

Відповідь на це Лорен Шмідт Гіссріх дала також в інтерв'ю для порталу Cinemablend. Вона заявила, що головна перевага в створенні серіалів для Netflix якраз у можливості випустити всі серії сезону одразу. "Я впевнена, що у нас з'являться глядачі, які не будуть спати всю ніч заради того, щоб подивитися всі вісім епізодів", – додала шоураннерка "Відьмака".

Що відомо про серіал "Відьмак"?Серіал "Відьмак" знятий за мотивами серії книг польського письменника Анджея Сапковського. Першою екранізацією стала відеогра The Witcher, де події відбуваються у середньовічному фентезійному світі. Також у грі розповідається про одного з відьмаків того часу – Геральта, який, власне, став головним героєм майбутнього серіалу.

Весь сюжет багатоепізодної стрічки розгортатиметься навколо його історії. Режисером серіалу "Відьмак" став Томек Багінскі, шоураннером проєкту – Лорен Шмідт, а виконавчими продюсерами – Шон Деніел, Джейсон Браун та Ярек Савко.
Над постановками боїв працював знаменитий словацький каскадер Володимир Фурдик, який раніше виконував складні трюки у серіалі "Гра престолів". 

Відьмак
Постер до серіалу "Відьмак" / IMDb

Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
сьогодні
16968
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Серіал "Відьмак"
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
24 грудня 13:00 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 17570
23 грудня 20:00 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 5529
23 грудня 19:25 Як доглядати за шкірою обличчя в літаку: підказки дерматолога
Юлія Девда 414
23 грудня 17:30 Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини
Юлія Турелик 4010
23 грудня 15:22 "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" – фінал 42-річної історії
Юлія Ліпенцева 780
Новини
Більше новин
Залиште відгук