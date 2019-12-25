Творець "Відьмака" різко відповіла на критику серіалу

Американська режисерка і сценаристка Лорен Шмідт Гіссріх, яка працювала над створенням серіалу "Відьмак", не змогла промовчати у відповідь на хвилю критики глядачів.

На своїй сторінці у твіттері шоураннерка проєкту зробила допис, у якому коротко та лаконічно відповіла глядачам, які гучно розкритикували її "дітище".

Тут більше: Серіал "Відьмак" отримав "гнилий" рейтинг на Rotten Tomatoes: що пишуть про стрічку

Лорен Шмідт Гіссріх заявила, що прийматиме до уваги думку лише тих, хто передивився весь сезон за один вечір і вже почав передивлятися серії з початку.

Мене не цікавить думка "професійних" критиків, які подивилися один епізод і вирішили пропустити інші,

– написала режисерка.

Many people have sweetly written me, upset about the #Witcher reviews. Know this:



Who do I care about? "Professional" critics who watched one episode and skipped ahead? Or REAL fans who watched all eight in one day, and are starting their rewatch?



I am fucking THRILLED.️ — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 22, 2019

Цілком ймовірно, що найбільше шоураннерку серіалу розізлила рецензія на стрічку у виданні Entertainment Weekly. Саме там критик Даррен Франіч написав статтю про серіал, де назвав "Відьмака" "відверто жахливим серіалом від Netflix". Автор також зазначив, що пропустив кілька епізодів у першому сезоні, тому що "життя занадто коротке для тривалих драм від Netflix".

Відповідь на це Лорен Шмідт Гіссріх дала також в інтерв'ю для порталу Cinemablend. Вона заявила, що головна перевага в створенні серіалів для Netflix якраз у можливості випустити всі серії сезону одразу. "Я впевнена, що у нас з'являться глядачі, які не будуть спати всю ніч заради того, щоб подивитися всі вісім епізодів", – додала шоураннерка "Відьмака".

Що відомо про серіал "Відьмак"?Серіал "Відьмак" знятий за мотивами серії книг польського письменника Анджея Сапковського. Першою екранізацією стала відеогра The Witcher, де події відбуваються у середньовічному фентезійному світі. Також у грі розповідається про одного з відьмаків того часу – Геральта, який, власне, став головним героєм майбутнього серіалу.



Весь сюжет багатоепізодної стрічки розгортатиметься навколо його історії. Режисером серіалу "Відьмак" став Томек Багінскі, шоураннером проєкту – Лорен Шмідт, а виконавчими продюсерами – Шон Деніел, Джейсон Браун та Ярек Савко.

Над постановками боїв працював знаменитий словацький каскадер Володимир Фурдик, який раніше виконував складні трюки у серіалі "Гра престолів".



Постер до серіалу "Відьмак" / IMDb