Творець "Відьмака" зізналася, що запланувала зняти сім сезонів серіалу: подробиці

Серіал "Відьмак" набуває все більшої популярності. Незважаючи на те, що до прем’єри першого епізоду залишилося ще трохи більше, ніж місяць, інтерес до кількості серій та сезонів лише зростає. Так, шоураннерка проєкту розсекретила, скільки сезонів буде в серіалі "Відьмак".

Днями кінокомпанія Netflix представила перший трейлер до серіалу "Відьмак", а через кілька днів на офіційному сайті стрічки з'явилися нові ефектні кадри. Менше, ніж за тиждень, ролик переглянули понад 10 мільйонів разів.

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Такий показник свідчить про те, що на прем'єру фанати культової гри чекають з нетерпінням. Однак не лише дебют серіалу цікавить кіноманів, але й кількість сезонів, тобто, продовження. Тому шоураннерка проєкту Лорен Шмідт Гіссріх в інтерв'ю для журналу SFX заявила, що у неї заплановано значно більше сезонів у "Відьмаку", ніж один. Про це повідомляє PCGamer.

Я розпланувала серіал на сім сезонів. Зараз я думаю лише про те, як створити історію, яка захопить глядачів на багато років. Найгірше, що ми могли зробити – направити всі наші сили тільки на перший сезон замість того, щоб замислюватися про те, як всі ці персонажі можуть розвиватися далі,

– сказала шоураннерка Лорен Шмідт.

Однак офіційно творці серіалу "Відьмак" поки не заявляють нічого про плани на майбутнє проєкту, оскільки складно говорити про будь-що до випуску перших епізодів.

Що відомо про серіал "Відьмак"?"Відьмак" – це екранізований серіал, знятий за мотивами серії книг польського письменника Анджея Сапковського, а також культової однойменної гри The Witcher.

У комп'ютерній грі події відбуваються у середньовічному фентезійному світі. У ній розповідається про одного з відьмаків того часу – Геральта, який, власне, став головним героєм майбутнього серіалу. Весь сюжет багатоепізодної стрічки розгортатиметься навколо його історії.

Режисером серіалу "Відьмак" став Томек Багінскі, шоураннером проєкту – Лорен Шмідт, а виконавчими продюсерами – Шон Деніел, Джейсон Браун та Ярек Савко.

Над постановками боїв працював знаменитий словацький каскадер Володимир Фурдик, який раніше виконував складні трюки у серіалі "Гра престолів". У першому сезоні буде представлено вісім епізодів.

Дивитися трейлер серіалу "Відьмак": відео