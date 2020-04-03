Творці документального фільму Disney розповіли про співпрацю з Меган Маркл

Герцоги Сассекські не припиняють привертати увагу до свого життя. Щодня інсайдери чи представники кіноіндустрії дають нові деталі про будні принца Гаррі та Меган Маркл. Так, автори документального фільму "Слони" розповіли, як проходила співпраця з американкою.

Як повідомляє видання People, нова робота Меган Маркл буде передбачати розширення прав і можливостей жінок у світі. Ця тема турбує дружину принца Гаррі ще змалку, тому навіть після складання королівських обов'язків вона розвиватиме ініціативи.

Читайте також: Автори "Сімпсонів" запропонували Меган Маркл роботу

Підтвердженням цьому стала бесіда Меган Маркл та режисерки документального фільму Ванесси Берловіц. За словами представниці кіноіндустрії, герцогиня з цікавістю слухала про матріархат у слонів та не приховувала свого захвату від роботи над кінострічкою Disney. Фільм розкаже про подорож стада, яке веде пустелею слониха на ім'я Гайя. Саме цього персонажа озвучила Меган Маркл.

"Герцогиня Сассекська була вражена слонами, особливо поведінкою самок, у яких в родині – провідна роль. Вся справа в жіночому лідерстві. Це зовсім інша форма влади, тому що мова йде про узгоджене лідерство. Герцогиня була абсолютно зачарована цим видовищем", – розповіла Ванесса Берловіц.

Відомо, що робота над документальним фільмом пройшла у Лондона ще в жовтні 2019 року. Принц Гаррі та Меган Маркл пів року працювали над підготовкою до оприлюднення заяви щодо складання королівських обов'язків. Герцог Сассекський підтримав свою дружину та був присутній під час запису її голосу, однак вирішив все ж не долучатись до телепроєкту Disney. Прем'єра фільму "Слони" відбулась у п'ятницю, 3 квітня.

Всі кошти, які подружжя отримало від Disney, символічно передали на благодійній організації Elephants Without Borders, відомої захистом тварин від браконьєрів.