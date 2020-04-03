24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Творці документального фільму Disney розповіли про співпрацю з Меган Маркл

- Читать новость на русском
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцоги Сассекські не припиняють привертати увагу до свого життя. Щодня інсайдери чи представники кіноіндустрії дають нові деталі про будні принца Гаррі та Меган Маркл. Так, автори документального фільму "Слони" розповіли, як проходила співпраця з американкою.

Як повідомляє видання People, нова робота Меган Маркл буде передбачати розширення прав і можливостей жінок у світі. Ця тема турбує дружину принца Гаррі ще змалку, тому навіть після складання королівських обов'язків вона розвиватиме ініціативи. 

Читайте також: Автори "Сімпсонів" запропонували Меган Маркл роботу

Підтвердженням цьому стала бесіда Меган Маркл та режисерки документального фільму Ванесси Берловіц. За словами представниці кіноіндустрії, герцогиня з цікавістю слухала про матріархат у слонів та не приховувала свого захвату від роботи над кінострічкою Disney. Фільм розкаже про подорож стада, яке веде пустелею слониха на ім'я Гайя. Саме цього персонажа озвучила Меган Маркл. 

"Герцогиня Сассекська була вражена слонами, особливо поведінкою самок, у яких в родині – провідна роль. Вся справа в жіночому лідерстві. Це зовсім інша форма влади, тому що мова йде про узгоджене лідерство. Герцогиня була абсолютно зачарована цим видовищем", – розповіла Ванесса Берловіц. 

Відомо, що робота над документальним фільмом пройшла у Лондона ще в жовтні 2019 року. Принц Гаррі та Меган Маркл пів року працювали над підготовкою до оприлюднення заяви щодо складання королівських обов'язків. Герцог Сассекський підтримав свою дружину та був присутній під час запису її голосу, однак вирішив все ж не долучатись до телепроєкту Disney. Прем'єра фільму "Слони" відбулась у п'ятницю, 3 квітня. 

Всі кошти, які подружжя отримало від Disney, символічно передали на благодійній організації Elephants Without Borders, відомої захистом тварин від браконьєрів.

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Кіно Disney Меган Маркл Королівська сім'я
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 05:05 Гороскоп на 3 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 6675
сьогодні , 10:43 Земфіра презентувала ліричну пісню "Крим": відео
Музика 678
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 2 квітня: у світі понад мільйон інфікованих, у Дніпрі викопали 600 могил
Новини України 30224
сьогодні , 12:34 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Інтернет 368031
сьогодні , 06:50 Ціни на російську нафту: наскільки близько падіння імперії
Статті 13959
сьогодні , 11:07 Знаменитий комедійний актор Едді Лардж помер від коронавірусу
Новини шоу-бізнесу 2056
сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 942
Лікування 171790
сьогодні , 12:29 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 288639
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
2 квітня 19:00 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
2 квітня 13:22 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
2 квітня 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
1 квітня 14:30 Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
Юлія Михайлова
1 квітня 13:03 Кумедні розіграші та жарти на 1 квітня, які точно запам'ятаються всім
Олена Булан

Новини
Більше новин
Залиште відгук