Творці фільму "Дюна" легендарного Дені Вільнева оголосили офіційний акторський склад: список

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Акторський склад "Дюни" 2020 року / PopSugar

Популярний режисер і сценарист Дені Вільнев взявся за екранізацію відомого роману культового письменника Френка Герберта. 52-річний творець фільмів пообіцяв випустити фільм "Дюна", знятий за мотивами однойменного твору, вже у 2020 році. Оскільки точна дата вже відома, знімальна команда оголосила також офіційний акторський склад.

Цілком ймовірно, що фільм "Дюна" увійде до списку найбільш очікуваних картин 2020 року, адже після того, як творці майбутньої фантастичної картини розсекретили офіційний акторський склад, про це одразу ж написали чи не всі найпопулярніші іноземні ЗМІ.

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Зокрема, на сайті The Hollywood Reporter повідомляється, що спершу шоураннером проєкту повинен був виступити Джон Спайт, який працював над фільмами "Доктора Стрендж", "Пробудження" та іншими. Проте пізніше стало відомо, що творцем картини 2020 року стане Дені Вільнев. Екранізація роману "Дюна" Френка Герберта стане його третьою фантастичною стрічкою після фільмів "Той, що біжить по лезу" та "Прибуття".

Як зазначається у джерелі, зйомки картини "Дюна" повинні розпочатися вже найближчим часом, адже знімальна команда назвала дату релізу і вона вже не за горами – 18 грудня 2020 року. А, оскільки акторський склад вже офіційно затверджено, то павільйонні зйомки незабаром проходитимуть у Будапешті, а натурні, найімовірніше, що в Йорданії. Головну роль у фільмі "Дюна" 2020 року отримав Тімоті Шаламе, який також відомий своєю участю у фільмі "Король" 2019 року.

Повний акторський склад фільму "Дюна" 2020 року

Акторський склад фільиму
Фото / Facebook @Geek Journal

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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