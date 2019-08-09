Творці "Гри престолів" покинули канал НВО та пішли працювати до конкурентів

Знамениті кіно продюсери Девід Беніофф і Ден Вайс, які стали творцями однієї з найкращих кінострічок за всю історію – "Гри престолів" – залишили американський канал НВО та підписали контракт зі стримінговим сервісом Netflix.

Згідно з даними видання The Hollywood Reporter, окрім платформи Netflix, шоуранери вели переговори з такими кіногігантами, як Disney і Amazon. Схоже, угода у 200 мільйонів доларів та кількарічний контракт найкраще підійшли чоловікам, тому тепер вони повністю працюють на популярну платформу.

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Відомо, що для Netflix Девід і Ден тепер будуть створювати серіали і фільми, які можуть відзначитись не меншим успіхом, ніж 8-сезонна "Гра престолів".

Покидаючи НВО, кінотворці у спільній заяві подякували каналу за десятиліття, яке вони працювали разом, але відзначили, що "Netflix робить щось безпрецедентне і вражаюче", тому для них є честю працювати з онлайн-сервісом. Про це повідомили на The New York Times з посиланням на заяву сценаристів.

Що таке "Гра престолів"?Це фентезійний серіал, знятий телеканалом HBO, в основу якого покладено серію книг "Пісня льоду і полум'я". Попри те, що автор циклу, Джордж Мартін, написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Він вмістив у собі всього 6 серій тривалістю близько 7 годин. Попри чималу популярність саги після фінальних епізодів, прихильники звернулись із вимогою перезняти кінцівку, на що творці серіалу дали відмову.