Творці "Гри престолів" відмовились від приквелу серіалу на користь іншого: несподівані деталі

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"Гра престолів"
"Гра престолів" / HBO

Американський телеканал HBO прийняв несподіване рішення – телепроєкт під назвою "Довга ніч", у якому події повинні були відбуватись за тисячу років до подій у "Грі престолів", закрито. Тепер вся увага буде спрямована на іншому, раніше анонсованому приквелі "Будинок Таргарієнів".

У виданні Variety повідомили, що про закриття проєкту "Довга ніч" шоуранерка серіалу Джейн Голдман сповістила своїй знімальній команді та акторам через емейл-листи. Згодом канал HBO офіційно відреагував на чутки у ЗМІ та підтвердив, що серіал буде закрито, тому робота над іншим приквелом про Таргарієнів буде більш посиленою. Про це йдеться у Hollywood Reporter.

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Безіменний приквел "Гри престолів" від Джейн Голдман не буде просуватися HBO,
– йдеться у повідомленні.

Відомо, що пілотну серію з серіалу "Довга ніч" було знято цього літа в Північній Ірландії – в місці, де відбувалась значна частина зйомок культового серіалу "Гра престолів". Тоді у виданнях зазначалось, що представники HBO вирішили зняти лише один епізод, від рейтингу якого мало б залежати, чи створять вони цілий сезон. Подейкують, що у керівництва HBO все ж виникли до серії претензії. У проєкті мали взяти участь такі кіноактори, як Наомі Воттс та Джош Вайтхайус, а події мали розвиватись за тисячі років до основного сюжету "Гри престолів", які б розкрили таємницю появи у їхньому світі Білих ходоків.

Щодо нового приквелу "Будинок Таргарієнів", про який було повідомлено через кілька місяців після анонсу "Довгої ночі", то події в серіалі відбуватимуться за 300 років до подій у "Грі престолів". Над проєктом працюватимуть автор книги "Пісня льоду та полум’я" Джордж Мартіном та сценарист Раян Кондал. Вони планують розробити сценарій для 10 епізодів. Режисером пілотної серії стане Мігель Сапочник, який здобув премію Еммі за серію "Битва бастардів" у 9 серії 6 сезону "Гри престолів".

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів
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