Творці "Гри престолів" заховали 6 оригінальних тронів у різних куточках світу: як їх знайти

Творці одного з найпопулярніших серіалів сучасності "Гри престолів" сколихнули мільйони шанувальників новим квестом. Вони заховали 6 оригінальних тронів стрічки в різних куточках світу. Активні фанати вже знайшли два з них.

Які трони з "Гри престолів" вже знайшли

На пошуки тих самих залізних тронів, які є причиною смертельної боротьби правителів різних династій у серіалі, кинулись шанувальники з усього світу і вже навіть досягли успіху.

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Одні щасливці після триденних пошуків знайшли перший Трон Лісу в англійському Глостширі.



Перший трон знайшли в Англії

Ще один трон зараз перебуває на Півночі. Його пара мандрівників розшукала у снігах шведського Бйоркліден.



Другий трон був знайдений у Швеції

Як знайти інші трони

Тепер, за правилами квесту, творці серіалу публікують нові відео залізних тронів у форматі 360 градусів, аби шанувальники змогли зачепитись за локацію. Відтак, наразі тривають пошуки третього і четвертого престолів.

Фанати можуть подивитися 360-градусне відео з локації і спостерігати за ним в режимі реального часу. Як тільки знаходять один трон, активізується відео з іншої локації. Кожного разу дається обмежений час, аби відшукати Залізний трон. За відліком можна стежити на офіційному сайті "Гри престолів".

Український трон у Запоріжжі

Залізний трон зберігається у Запоріжжі. І хоч це лише копія із серіалу, він не менш легендарний. Зробили його із зброї та розірваних снарядів справжньої війни, що вже 5 рік точиться на Сході України. Зараз престол війни у Запорізькому краєзнавчому музеї.

Туди його передав місцевий меценат, який викупив трон на благодійному аукціоні. Експонат користується неабиякою популярністю серед відвідувачів.



Український залізний трон

Серіал "Гра престолів", знятий за книгою Джорджа Мартіна, почав збирати мільйони шанувальників біля телеекранів ще з 2011 року. Відтоді фентезі-сага зібрала рекордну кількість – 38 статуеток одної з найпрестижніших премій "Еммі".

Шанувальники готові "проливати кров"

Тож квест престолів наробив ще більше галасу перед виходом фінального сезону стрічки. Ба більше, шанувальники заради престолу готові навіть "проливати кров", як це робили герої серіалу.

Щоправда, це пропаганда не жорстокості, а донорства крові, що є спільним проектом каналу НВО і Червоного Хреста. Тим, хто здав кров на донорство, дарували футболки з кривавим троном і навіть влаштували ціле музичне шоу у атмосфері серіалу.

Прем'єра останньої саги "Гри престолів" запланована на 14 квітня. Трейлер можна подивитися тут.

Як фанати шукають трони з "Гри престолів": дивіться відео 24 каналу