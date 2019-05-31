Творці оновленого "Короля Лева" опублікували розкішні постери мультфільму

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Офіційні постери "Короля Лева" 2019
Офіційні постери "Короля Лева" 2019 / Disney

Одна з найочікуваніших кінопрем’єр 2019 року щоразу дивує релізами своїх трейлерів та фотокарток. Цього разу виробники показали мальовничі постери з головними героями мультфільму Disney "Король Лев" 2019.

На нових постерах зображені головні герої римейку мультфільму "Король Лев". Серед них – Сімба (озвучить Дональд Гловер), молодий Сімба (Дж. Д. Маккрері), левиця Нала (Бейонсе), молода Нала (Шахаді Райт Джозеф), Муфаса (Джеймс Ерл Джонс), Сарабі (Елфрі Вудард), Шрам (Чиветел Еджіофор), Зазу (Джон Олівер), Рафікі (Джон Кані), Тімон (Біллі Айкнер) і Пумба (Сет Роген). Про це повідомили на Entertainment Weekly.

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Король Лев 2019 офіційні постери
Молодий Сімба (Дж. Д. Маккрері) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Сімба (озвучить Дональд Гловер) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Молода Нала (Шахаді Райт Джозеф) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Левиця Нала (Бейонсе) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Муфаса (Джеймс Ерл Джонс) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Сарабі (Елфрі Вудард) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Шрам (Чиветел Еджіофор) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Зазу (Джон Олівер) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Рафікі (Джон Кані) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Тімон (Біллі Айкнер) / Disney

Король Лев 2019 офіційні постери
Пумба (Сет Роген) / Disney

Режисером нового фільму "Король Лев" став Джон Фавро, який раніше перезняв "Книгу джунглів". Над головними саундтреками фільму також працювали Елтон Джон, Тім Райс і Бейонсе.

Сюжет фільму. У фільмі покажуть всім знайому історію про левеня Сімбу, який пізнає горе втрати і проходить складні випробування для того, щоб вкінці поборотися за престол і стати справжнім Королем. Щоб глядач краще занурився у світ африканської савани, творці кінокартини комбінуватимуть CGI-графіку з "живими" кадрами.

Прем'єра римейку вийде в українському прокаті 18 липня 2019 року, а у світовому – 19 липня. 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Новини LifeStyle
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