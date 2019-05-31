Творці оновленого "Короля Лева" опублікували розкішні постери мультфільму

Одна з найочікуваніших кінопрем’єр 2019 року щоразу дивує релізами своїх трейлерів та фотокарток. Цього разу виробники показали мальовничі постери з головними героями мультфільму Disney "Король Лев" 2019.

На нових постерах зображені головні герої римейку мультфільму "Король Лев". Серед них – Сімба (озвучить Дональд Гловер), молодий Сімба (Дж. Д. Маккрері), левиця Нала (Бейонсе), молода Нала (Шахаді Райт Джозеф), Муфаса (Джеймс Ерл Джонс), Сарабі (Елфрі Вудард), Шрам (Чиветел Еджіофор), Зазу (Джон Олівер), Рафікі (Джон Кані), Тімон (Біллі Айкнер) і Пумба (Сет Роген). Про це повідомили на Entertainment Weekly.

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Молодий Сімба (Дж. Д. Маккрері) / Disney



Сімба (озвучить Дональд Гловер) / Disney



Молода Нала (Шахаді Райт Джозеф) / Disney



Левиця Нала (Бейонсе) / Disney



Муфаса (Джеймс Ерл Джонс) / Disney



Сарабі (Елфрі Вудард) / Disney



Шрам (Чиветел Еджіофор) / Disney



Зазу (Джон Олівер) / Disney



Рафікі (Джон Кані) / Disney



Тімон (Біллі Айкнер) / Disney



Пумба (Сет Роген) / Disney

Режисером нового фільму "Король Лев" став Джон Фавро, який раніше перезняв "Книгу джунглів". Над головними саундтреками фільму також працювали Елтон Джон, Тім Райс і Бейонсе.

Сюжет фільму. У фільмі покажуть всім знайому історію про левеня Сімбу, який пізнає горе втрати і проходить складні випробування для того, щоб вкінці поборотися за престол і стати справжнім Королем. Щоб глядач краще занурився у світ африканської савани, творці кінокартини комбінуватимуть CGI-графіку з "живими" кадрами.

Прем'єра римейку вийде в українському прокаті 18 липня 2019 року, а у світовому – 19 липня.