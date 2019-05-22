Творці серіалу "Чорне дзеркало" опублікували відразу три трейлери нових серій: відео

Один із найпопулярніших стримінгових сервісів сучасності незабаром представить новий сезон серіалу "Чорне дзеркало". В мережі з'явилося одразу три нових трейлера до майбутніх епізодів.

Близько тижня тому в мережі з'явився перший трейлер до серіалу "Чорне дзеркало", у якому було показано загальні події, що відбуватимуться у п’ятому сезоні. Але дата прем'єри стає все ближчою, тому творці проекту представили одразу три трейлери до нових епізодів, які опублікували на YouTube-каналі.

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Кожен відеоролик описує окрему серію п'ятого сезону. Варто відзначити, що у новому сезоні буде всього три серії, які прихильники зможуть побачити вже 5 червня на стримінговому сервісі Netflix. За словами творців, 5 сезон "Чорного дзеркала" можна назвати "спешл епізодом".

Дивитися трейлер до нової серії 5 сезону: відео

Дивитися трейлер до нової серії 5 сезону: відео

Дивитися трейлер до нової серії 5 сезону: відео