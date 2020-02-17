Творці серіалу "Вбиваючи Єву" опублікували тизер третього сезону і назвали дату виходу
Популярний драматичний трилер "Вбиваючи Єву" (Killing Eve) отримає продовження, яке фанати зможуть побачити вже навесні цього року. Творці серіалу опублікували короткий тизер і розсекретили дату виходу перших епізодів.
У День всіх закоханих творці драматичної стрічки "Вбиваючи Єву" у цікавий спосіб привітали своїх фанатів. Вони опублікували 15-секундний відеоролик з анонсом майбутнього 3 сезону на ютуб-каналі BBC America.
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У короткому відео вони також розсекретили дату прем'єри. Третій сезон серіалу "Вбиваючи Єву" вийде 26 квітня 2020 року. Деталі сюжету творці стрічки поки що тримають у секреті, однак, знаючи дату виходу, слід очікувати нових трейлерів та постерів.
Нагадаємо, перший сезон серіалу вийшов у квітні 2018 року з Джоді Комер і Сандрою О. Ті ж акторки знялися у 2 сезоні стрічки та отримали численну кількість номінацій та нагород за свої ролі.
За сюжетом, події розгортаються навколо двох жінок, одна з яких, Вілланель, наймана вбивця-соціопатка, а інша, Єва Поластрі, працівниця поліції, яка давно мріє змінити паперову роботу на оперативну. Елегантна вбивця та кмітлива кокетка боротимуться за перемогу у смертельно небезпечній гонитві.
Тизер до 3 сезону серіалу "Вбиваючи Єву": відео
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