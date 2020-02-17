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Творці "Відьмака" розпочали зйомки 2 сезону раніше, ніж було заплановано

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Зйомки 2 сезону "Відьмака" стартували раніше / IMDb

Оскільки екранізація "Відьмака" виправдала очікування і глядачів, і творців, знімальна команда вирішила не затримувати процес і розпочала зйомки 2 сезону раніше, ніж планувала.

У січні 2020 року стало відомо, що серіал "Відьмак" таки отримає продовження і зйомки розпочнуться вже наприкінці наступного місяця – 24 лютого. Проте, схоже, знімальна команда не змогла дочекатися запланованої дати і оголосили про старт на тиждень раніше. Про це пише видання Redanian Intelligence.

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Нагадаємо, що ще в січні режисер шукав нові локації для зйомок і знайшов те, що шукав, на острові Скай, що в Шотландії.

У джерелі зазначається, що робота над першими епізодами 2 сезону "Відьмака" вже розпочалася і перші сцени з серії, яка буде присвячена персонажу Йеннефер, повністю відзняті. Також знімальна команда зафільмувала кадри з масовими постановками.

Нагадаємо, серіал "Відьмак" знятий за однойменною серією романів Анджея Сапковського, а також популярної відеогри. Перший сезон побачив світ 20 грудня на потоковому сервісі Netflix. Другий сезон вийде не раніше, ніж навесні 2021 року.

Відьмак 1 сезон: трейлер українською дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Netflix Серіал "Відьмак" Кіно
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