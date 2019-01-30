Twenty One Pilots в Україні: які пісні варто послухати перед грандіозним концертом

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Twenty One Pilots в Україні: найкращі хіти
Twenty One Pilots в Україні: найкращі хіти / Instagram / @the_toast_fai

Відомий американський музичний гурт Twenty One Pilots вже сьогодні, 30 січня, зіграє свій перший концерт в Україні. Грандіозна подія відбудеться в рамках світового туру The Bandito Tour в київському Палаці Спорту. В день виступу музикантів з Коламбуса, штат Огайо, пропонуємо згадати їхні найголовніші хіти.

Якщо ви ніколи раніше не чули про знаменитий гурт Twenty One Pilots, то зараз саме час додати кілька їхнів синглів до свого плейлиста. Адже один з них ви все ж мали чути – Heathens, який став головним саундтреком до фільму 2016 року "Загін самогубців" студії DC Comics.

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Музичні хіти Twenty One Pilots користуються великою популярністю на платформі YouTube, а також в соціальних мережах. Гурт протягом 10 років свого існування випустив 5 потужних платівок, які розірвали всі музичні чарти світу. А в 2017 році за пісню "Stressed Out" колектив отримав престижну премію Греммі в номінації "Найкращий поп-дует".

Навіть якщо вам не пощастило потрапити на концерт Twenty One Pilots – не засмучуйтесь, а з легкістю пориньте у ритми інді-попу та альтернативного року в найвідоміших синглах гурту.

Twenty One Pilots – Stressed Out: дивитись відео онлайн

Twenty One Pilots – Heathens: дивитись відео онлайн

Twenty One Pilots – Ride: дивитись відео онлайн

Twenty One Pilots – Lane Boy: дивитись відео онлайн

Twenty One Pilots – Car Radio: дивитись відео онлайн

Нещодавно організатори концерту Twenty One Pilots застерігали, що в мережі шириться продаж сумнівних квитків на концерт, які можуть виявитись підробленими. Для попередження вони розповсюдили список сторінок в соціальних мережах, які не мають жодних домовленостей з Pop Corn CA (організаторами) про продаж квитків на концерт Twenty One Pilots.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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