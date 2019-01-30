Twenty One Pilots запалив Київ: перші фото і відео

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Twenty One Pilots
Twenty One Pilots / Instagram / @twentyonepilots

Знаменитий дует музикантів Twenty One Pilots 30 січня виступив в українській столиці. Грандіозний концерт в рамках світового туру The Bandito Tour відбувся в київському Палаці Спорту.

Шанувальники гурту  Twenty One Pilots почали збиратися біля концертного залу о 6 ранку (концерт був запланований на 19:00, однак розпочався зі затримкою). У соціальній мережі Instagram фанати були вражені чергою, яка простягнулася у три лінії, що починалася від кас Палацу Спорту.

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Черга на концерт Twenty One Pilots у Києві / Instagram / @kiev.informator.ua

Кожен прихильник одягнув жовтий елемент, або наклеїв на себе жовту стрічку, яка є символом оcтаннього альбому гурту Trench, що вийшов 2018 року.


Фанати Twenty One Pilots одягнули жовті елементи на концерт / Instagram / @kiev.informator.ua

Київський Палац Спорту був вщент заповнений шанувальниками гурту. Пропонуємо переглянути перші відео, які зняли фанати та опублікували у мережі.

Дивіться перші відео з концерту Twenty One Pilots у Києві: 

 

 

 

Чим відомий дует Twenty One Pilots?

Музиканти з Twenty One Pilots – вокаліст Тайлер Джозеф і барабанщик Джош Дан, змінили декілька складів гурту, але згодом вдвох об’єднались у 2009 році в Коламбусі, штат Огайо, США і досягли грандіозних успіхів у своїй творчій кар’єрі. За 10 років спільної роботи американці випустили 5 альбомів і більше 10 відеокліпів.

Twenty One Pilots – "Heathens": дивіться відео

Один з їхніх найпопулярніших хітів вважають пісню "Stressed Out" (2015), відеокліп якого в YouTube переглянуло більше 1,3 мільярда користувачів, а в 2017 році дует хлопців отримав премію Греммі в номінації "Найкращий поп-дует".

Twenty One Pilots – "Stressed Out": дивіться відео

Також їхнім не менш відомим синглом є хіт "Heathens", який став саундретоком до фільму "Загін самогубців" кіностудії DC і який в YouTube також переглянуло більше мільярда фанатів.

Теги: Новини культури Музика LifeStyle Новини Києва
Джерело: 24 канал
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