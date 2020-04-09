У 25-річному віці померла американська реперка та модель Chynna: що про неї відомо

Відома американська реперка та модель Чинна Роджерс, відома за сценічним ім’ям Chynna, пішла з життя у 25-річному віці. Причина смерті не розголошується.

Іноземні ЗМІ зазначають, що життя молодої дівчини могло обірватися через передозування. Кілька років тому стало відомо, що Роджерс страждає від наркотичної залежності, передає E.News!

Читайте також Знаменитий співак Джон Прайн помер від коронавірусу

"Ми дуже любили Чинну і будемо дуже сумувати", – написала сім'я Роджерс.

Chynna розпочала свою модельну кар’єру в 14-річному віці, підписавши контракт з Ford Models. Через рік доля звела її з виконавцем Стівеном Родрігесом, відомим як A$AP Yams, засновником хіп-хоп колективу A$AP Mob. Згодом дівчина почала писати тексти і випускати сингли та розпочала свою реперську кар’єру.

Роджерс випустила кілька синглів у 2013 та 2014 роках. У 2016 році вона офіційно оприлюднила свій дебютний міні-альбом. Темою альбому стала її війна з опіоїдною залежністю.

У грудні 2019 року Чинна випустила свій четвертий та завершальний міні-альбом, який складається з чотирьох пісень.

Chynna – iddd: дивіться відео онлайн

У Чинни залишився батько, два брати і сестра. Мати пішла з життя 2017 році. Друзі та знайомі в соцмережах співчувають близьким та сумують за втратою подруги.