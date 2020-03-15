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У акторки Ольги Куриленко виявили коронавірус

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Акторка Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Відома українська та французька акторка і модель Ольга Куриленко приголомшила прихильників, заявивши, що в неї діагностували коронавірус. Знаменитість хворіє вже тиждень.

Вірусна пневмонія, яку спровокував коронавірус, вже поставила під загрозу здоров'я та життя більш ніж 156 тисяч людей. Серед інфікованих є й популярна голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко. Вона розповіла про своє захворювання на офіційній сторінці в інстаграмі та закликала шанувальників бути обережними та піклуватися про себе.

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Коронавірус не оминає акторів, моделей, спортсменів та інших знаменитостей. До числа інфікованих потрапила і Ольга Куриленко. 

Сиджу в ізоляції вдома з діагнозом "Коронавірус". Вже майже тиждень хворію. Температура та слабкість – мої основні симптоми. Будьте обережні і ставтеся до цього серйозно!
– написала в публікації Ольга.

Що відомо про акторку Ольгу Куриленко?Ольга родом із Бердянська. У 1996 році вона переїхала у Париж, а в 2005 році відбувся її дебют у кіно. 41-річна акторка зіграла у близько 40 фільмах, в тому числі в продовженні популярної серії Джеймса Бонда "Квант милосердя". Вона співпрацювала з багатьма іменитими режисерами та акторами, зокрема з Томом Крузом. 

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 Ольга Куриленко LifeStyle Кіно
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