У акторки Рейчел Меттьюз підтвердили коронавірус: зірка "Крижаного серця 2" описала симптоми

26-річна американська акторка заявила, що пройшла тест на коронавірус і її результати – позитивні. Свій діагноз вона розсекретила в інстаграм-сторіс, розповівши, що останній тиждень провела в ізоляції. Крім того, знаменитість детально описала симптоми недуги, які їй довелося відчути.

Одне за одним голлівудські зірки та медійні особистості оприлюднюють результати пройдених напередодні тестів на коронавірус. Так, Рейчел Меттьюз опинилася серед числа тих знаменитостей, які наважилися боротися з хворобою публічно.

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Сьогодні, 17 березня, на особистій сторінці в інстаграмі зірка найкасовішого мультфільма "Крижане серце 2" оголосила про свій діагноз – зараження коронавірусом. Вона зізналася, що останній тиждень провела в ізоляції й залишатиметься на карантині й надалі до того часу, поки лікарі не порадять вживати інших заходів: "Я почуваю себе краще".

Крім того, Рейчел Меттьюз вирішила публічно розкрити всі симпоми захворювання, які вона відчувала на ранніх стадіях. Акторка зазначила, що наважилася до таких дій, аби вкотре власним прикладом нагадати кожному, що саме зараз той час, коли ми повинні бути відповідальними та дбати одне про одного.

Симптоми коронавірусу, які відчула Рейчел Меттьюз:

1 день: біль у горлі, головний біль та втома

біль у горлі, головний біль та втома 2 день: легка лихоманка, жахливі болі в тілі, озноб, різкий біль у легенях, почався сухий кашель, немає апетиту

легка лихоманка, жахливі болі в тілі, озноб, різкий біль у легенях, почався сухий кашель, немає апетиту 3 день: відсутність лихоманки, незначні болі в тілі, глибокий сухий кашель, задишка, велика втома, відсутність апетиту

відсутність лихоманки, незначні болі в тілі, глибокий сухий кашель, задишка, велика втома, відсутність апетиту 4 день: симптоми менш відчутні, проте в легенях залишалася важкість та ускладнене дихання, втратила нюх і смак, немає апетиту

симптоми менш відчутні, проте в легенях залишалася важкість та ускладнене дихання, втратила нюх і смак, немає апетиту 5 – 7 дні: симптоми залишалися незмінними



Хвора на коронавірус Рейчел Меттьюз описала симптоми / Instagram / @rachellynnmatthews

Що відомо про Рейчел Меттьюз?26-річна американська акторка прославилася тим, що знялася у головній ролі містичного фільма жахів "Щасливий день смерті", режисером якого виступив її дядько Крістофер Бо Лендон. Крім того, Рейчел Меттьюз з'явилася у другій частині популярного анімаційного фільму "Крижане серце". Вона озвучила героїню Honeymaren, яка стала подругою Ельзи.

У світі підтверджено майже 180 000 випадків зараження коронавірусом Covid-19. З них загинуло понад 7 тисяч людей, одужали – понад 78 тисяч. За межами Китаю Covid-19 уже забрав більше життів , ніж у Піднебесній. У США вчора, 16 березня, стартували клінічні випробування вакцини проти коронавірус . У тестуванні взяли участь 45 волонтерів.



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