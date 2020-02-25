У баклажановому пальті: Її Величність Єлизавета ІІ вразила новим образом

Королева Єлизавета II справляє неймовірні враження кожним аутфітом. Вона стильна та вишукана, а вбрання Її Величності не схожі на чиїсь. Днями вона відвідала штаб-квартиру MI5 в Thames House в Лондоні.

MI5 є внутрішнім агентством контррозвідки і безпеки Великої Британії. В цю установу англійська королева прибула у розкішному образі та вкотре зачарувала всіх кольором вбрання.

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Монархиня приїхала на зустріч в баклажановому пальті та сукні в тон. Поєднала таке вбрання із туфлями чорного кольору. Не змінним елементом її аутфітів є капелюх. Цього разу він також був баклажанового кольору та прикрашений квітами.

Образ Її Величності доповнювали перлове намисто та сережки з перлів, які можна часто побачити на королеві. Щоразу Єлизавета ІІ змінює брошку і до штаб-квартири також приїхала з новою.

Завершили образ королеви акуратна зачіска з локонами, що виднілися з-під капелюха, та класичний макіяж з акцентом на ніжно-рожевій помаді на губах.



Єлизавета ІІ в баклажановому пальті та капелюсі / Фото: Getty Images



Королева Єлизавета ІІ в штаб-квартирі MI5 / Фото: Getty Images



Вишукана Її Величність / Фото: Getty Images