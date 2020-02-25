24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

У баклажановому пальті: Її Величність Єлизавета ІІ вразила новим образом

- Читать новость на русском
Королева Єлизавета ІІ / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II справляє неймовірні враження кожним аутфітом. Вона стильна та вишукана, а вбрання Її Величності не схожі на чиїсь. Днями вона відвідала штаб-квартиру MI5 в Thames House в Лондоні.

MI5 є внутрішнім агентством контррозвідки і безпеки Великої Британії. В цю установу англійська королева прибула у розкішному образі та вкотре зачарувала всіх кольором вбрання.

Читайте також: У білому костюмі від індійської дизайнерки: Іванка Трамп відвідала урочистий прийом в Нью-Делі

Монархиня приїхала на зустріч в баклажановому пальті та сукні в тон. Поєднала таке вбрання із туфлями чорного кольору. Не змінним елементом її аутфітів є капелюх. Цього разу він також був баклажанового кольору та прикрашений квітами.

Образ Її Величності доповнювали перлове намисто та сережки з перлів, які можна часто побачити на королеві. Щоразу Єлизавета ІІ змінює брошку і до штаб-квартири також приїхала з новою.

Завершили образ королеви акуратна зачіска з локонами, що виднілися з-під капелюха, та класичний макіяж з акцентом на ніжно-рожевій помаді на губах.

Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ в баклажановому пальті та капелюсі / Фото: Getty Images

Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ в штаб-квартирі MI5 / Фото: Getty Images

Єлизавета ІІ
Вишукана Її Величність / Фото: Getty Images

Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: Єлизавета II LifeStyle Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:35 "Річард Джуелл": фільм про героя, якого несправедливо звинуватили у тероризмі
Юлія Ліпенцева
сьогодні 17:02 Цікаві біографічні фільми, які ви могли пропустити
Марта Вересюк
сьогодні 15:40 Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
Квітослава Туз
сьогодні 11:34 Ользі Фреймут – 38! Значення чоловіка та дітей в житті телеведучої
Юлія Девда
сьогодні 08:40 Чоловіки Лесі Українки: секрети особистого життя великої жінки
Настя Сукач
Новини
Більше новин
Залиште відгук