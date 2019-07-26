У Баку відкрили російський фестиваль "Жара-2019": хто з українців завітав на захід

У столиці Азербайджану 25 липня стартував традиційний IV Міжнародний фестиваль "Жара". На світську подію завітали російські зірки, які залюбки виконали знані хіти зі свого репертуару. Окрім цього, на червоній доріжці журналісти LifeStyle 24 помітили чимало й вітчизняних артистів.

За традицією, російська музична подія розпочалась із червоної доріжки та урочистого відкриття. Відтак всі фотографи із задоволенням робили ефектні знімки всіх учасників фестивалю "Жара-2019". Світлини згодом розмістили на офіційній Instagram-сторінці події. На знімках можна побачити чимало російських та українських зірок, які зі щасливими усмішками позували перед камерами.

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Що таке "Жара"?Це музичний фестиваль, який заснували три російські зірки: співак Емін Агаларов, засновник "Русского радио" Сергій Кожевников і артист Григорій Лепс. Щороку вони запрошують до Баку знаменитостей та влаштовують кількаденну вечірку й виступи з ними. Подія проводиться на березі Каспійського моря, а майданчик вміщує понад 10 тисяч глядачів. У 2019 році учасниками фестивалю стали понад 80 артистів, серед яких – українці. Закриття фестивалю заплановане на 28 липня.

Журналісти LifeStyle 24 помітили серед запрошених гостей Ані Лорак, Настю Каменських, Потапа і гурт MOZGI, колектив "Время и Стекло", Монатіка, Макса Барських, Віру Брежнєву, Мішу Романову, Ірину Горову. Тож як пройшло відкриття російського фестивалю "Жара" за участю українців – дивіться у фотопідбірці.

Настя Каменських

"Сьогодні на міжнародному фестивалі "Жара" в Баку по-справжньому гаряче. Неймовірна атмосфера, шалено теплий прийом артистів з усіх куточків світу і тільки найпозитивніші емоції!" – написала Настя Каменських до фото з фестивалю.

Потап і гурт MOZGI

Монатік

"У Росії його не почуєш, тому з нетерпінням щороку чекаємо Монатіка в Баку!" – написали організатори фестивалю. А от сам Монатік під фото зазначив, що його виступ був "дійсно шалено спекотним".

Ані Лорак

Макс Барських

"Время и Стекло"

Ірина Горова

Віра Брежнєва

Окрім цього, організатори анонсували, що у неділю, 28 липня, на сцені фестивалю "Жара" виступить Світлана Лобода. Зірка поки не засвітилась у Баку, тому, ймовірно, приїде до Азербайджану перед своїм виступом.