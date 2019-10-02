У батька Бейонсе діагностували рак

3 Читать новость на русском
Меттью Ноулз і Бейонсе
Меттью Ноулз і Бейонсе / www.gettyimages.com

Батьку співачки Бейонсе Меттью Ноулзу діагностували онкологічне захворювання – рак грудей. Наразі чоловік після першого хірургічного втручання очікує другу операцію для того, щоб зменшити рецидив.

Про своє захворювання 67-річний чоловік повідомив під час ефіру Good Morning America. Меттью Ноулз розповів у шоу про свою боротьбу з онкологією та про підтримку рідних.

Читайте також: Все стало ще гірше, – Кім Кардашян відверто розповіла про боротьбу з псоріазом

"Я помітив, як на моїй білій футболці була крапля крові. Тоді я зрозумів, що з моїм організмом щось не так", – сказав батько Бейонсе.

Зазначається, що чоловік переніс операцію по видаленню пухлини і чекає на ще одну. "Я збираюся у січні перенести ще одну операцію, тому що я хочу зробити все можливе, щоб зменшити ризик", – додав він.

 

blog_ava
Формула Штайнмаєра: що саме підписав Кучма – документ
сьогодні
15940
Теги: LifeStyle Бейонсе Зіркові хвороби
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
сьогодні 17:34 Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
Марта Вересюк 3600
Том Круз в Україні: підбірка фільмів актора, які варто подивитися
1 жовтня 16:08 Том Круз в Україні: підбірка фільмів актора, які варто подивитися
879
Я одержимий тим, що роблю, – ексклюзивне інтерв'ю з Максом Кідруком
1 жовтня 13:00 Я одержимий тим, що роблю, – ексклюзивне інтерв'ю з Максом Кідруком
Ірина Буртик 751
Музичні новинки вересня: 10 альбомів та пісень, які не можна пропустити
1 жовтня 12:30 Музичні новинки вересня: 10 альбомів та пісень, які не можна пропустити
Олена Булан 1106
Фільми жовтня: топ-7 приголомшливих прем'єр, на які чекав весь світ
1 жовтня 11:30 Фільми жовтня: топ-7 приголомшливих прем'єр, на які чекав весь світ
Марта Вересюк 1117
Новини
Більше новин
Залиште відгук