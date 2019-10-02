У батька Бейонсе діагностували рак

Батьку співачки Бейонсе Меттью Ноулзу діагностували онкологічне захворювання – рак грудей. Наразі чоловік після першого хірургічного втручання очікує другу операцію для того, щоб зменшити рецидив.

Про своє захворювання 67-річний чоловік повідомив під час ефіру Good Morning America. Меттью Ноулз розповів у шоу про свою боротьбу з онкологією та про підтримку рідних.

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"Я помітив, як на моїй білій футболці була крапля крові. Тоді я зрозумів, що з моїм організмом щось не так", – сказав батько Бейонсе.

Зазначається, що чоловік переніс операцію по видаленню пухлини і чекає на ще одну. "Я збираюся у січні перенести ще одну операцію, тому що я хочу зробити все можливе, щоб зменшити ризик", – додав він.