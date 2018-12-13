У берлінському музеї живі "воскові" фігури Меган Маркл і принца Гаррі налякали відвідувачів

На виставці воскових фігур музею мадам Тюссо в Берліні відбувся незвичний перфоманс за участю живої "воскової" фігури принца Гаррі та його вагітної дружини Меган Маркл.

Живі "воскові" фігури Меган і Гаррі показали, як готуються до різдвяних свят. Закохані, які одягнені у теплі джемпери з оленями, позують біля ялинки з подарунками.

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Однак актори, які одягнули силіконові маски королівського подружжя, не змогли приємно вразити відвідувачів. У мережі користувачі обговорили, що "фігури" виглядають моторошно і незграбно.

На одному зі знімків актори завмерли у дивній позі, нібито Меган Маркл починає народжувати. На іншому – герцогиня падає і намагається піднятися.



Живі "воскові" фігури Меган Маркл і принца Гаррі / Getty Images



Живі "воскові" фігури Меган Маркл і принца Гаррі / Getty Images

Крім того, за словами Інтернет-юзерів, при створенні образу у музеї недотрималися пропорцій тіла. Відтак маска виглядає значно більше тіла.



Живі "воскові" фігури Меган Маркл і принца Гаррі / Getty Images



Живі "воскові" фігури Меган Маркл і принца Гаррі / Getty Images

Нагадаємо, 9 травня, за 10 днів до весілля принца Гаррі та Меган Маркл, в Лондоні у музеї мадам Тюссо з’явились 2 фігури молодят. Експозиція вражає схожістю з реальними членами королівської сім'ї. Принца Гаррі відобразили в синьому костюмі, який тримає одну руку під піджаком, – саме таку звичку має королівський нащадок в реальному житті.