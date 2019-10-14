У бежевому total look: Ірина Шейк відвідала Париж – фото

Російська модель Ірина Шейк, яка цьогоріч розійшлася з батьком своєї дочки Бредлі Купером, продовжує підкорювати світові подіуми та обкладинки глянцевих видань. Зірка поділилася із прихильниками у мережі світлинами з подорожі у столицю Франції.

Ірина Шейк зробила стильне фото на фоні головного символу Парижа – Ейфелевої вежі. До слова, редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку найкращих "інстаграмних" локацій для вдалих знімків у столиці Франції.

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Для прогулянки модель підготувала бежевий total look. Широкі штани Ірина доповнила обтислим кашеміровим джемпером з колекції Intimissimi і сумкою з довгим золотим ланцюгом у тон.

"Монохром і Ейфелева вежа", – лаконічно додала у підписі модель.

Користувачі у мережі написали Ірині у коментярах безліч компліментів, порівнявши жінку з парижанкою. "Ти виглядаєш дуже чарівно", "Вау", "Обожнюю вас і Париж", "Королева", "Дуже красиво", – пишуть прихильники Шейк.



Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk