У бікіні та піджаку: Кайлі Дженнер опублікувала звабливі фото

Американська модель та блогерка Кайлі Дженнер, мабуть, досі не може пробачити втрату свого рекорду в мережі. Щоб закріпити успіх та збільшити кількість підписників, вона засипає свою сторінку пікантними знімками.

Одна зі знаменитих сестер Кардашян продовжує дивувати своїх прихильників. Після відвертих фото з відпочинку Кайлі Дженнер показала не менш гарячі кадри з фотосесії.

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Перед камерою модель постала у сексапільній спідній білизні. Оголене тіло Кайлі Дженнер прикрила картатим піджаком, який додав її образу ще більшої пікантності. Взуття на підборах, шкарпетки та окуляри завершили звабливий look знаменитості.

Варто зазначити, що автором сексапільної зйомки була українка Саша Самсонова, яка вже не вперше співпрацює з Кайлі. Фотограф майстерно показала привабливість моделі та її сексуальність, що відзначили й користувачі мережі. Сама ж Кайлі Дженнер почувалась розкуто під час зйомки: вона грайливо вигинала спину та оголювала своє тіло.