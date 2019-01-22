У бікіні та піджаку: Кайлі Дженнер опублікувала звабливі фото

733
Кайлі Дженнер сфотографувалась у бікіні
Кайлі Дженнер сфотографувалась у бікіні / Instagram / @kyliejenner

Американська модель та блогерка Кайлі Дженнер, мабуть, досі не може пробачити втрату свого рекорду в мережі. Щоб закріпити успіх та збільшити кількість підписників, вона засипає свою сторінку пікантними знімками.

Одна зі знаменитих сестер Кардашян продовжує дивувати своїх прихильників. Після відвертих фото з відпочинку Кайлі Дженнер показала не менш гарячі кадри з фотосесії.

Читайте також: Куряче яйце "переплюнуло" Кайлі Дженнер: чому зірка втратила рекорд в Instagram

Перед камерою модель постала у сексапільній спідній білизні. Оголене тіло Кайлі Дженнер прикрила картатим піджаком, який додав її образу ще більшої пікантності. Взуття на підборах, шкарпетки та окуляри завершили звабливий look знаменитості. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Варто зазначити, що автором сексапільної зйомки була українка Саша Самсонова, яка вже не вперше співпрацює з Кайлі. Фотограф майстерно показала привабливість моделі та її сексуальність, що відзначили й користувачі мережі. Сама ж Кайлі Дженнер почувалась розкуто під час зйомки: вона грайливо вигинала спину та оголювала своє тіло. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sasha Samsonova (@sashasamsonova)

 

Теги: LifeStyle Мода Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Натхнення від Givenchy: ефектні образи в колекції весна–літо 2019
сьогодні 17:01 Натхнення від Givenchy: ефектні образи в колекції весна–літо 2019
1262
Додати барв: яскраві образи з шоу Giorgio Armani Prive – фотоогляд
сьогодні 14:21 Додати барв: яскраві образи з шоу Giorgio Armani Prive – фотоогляд
800
Карл Лагерфельд вперше не вийшов на подіум: чим запам'ятався показ Chanel
22 січня 21:02 Карл Лагерфельд вперше не вийшов на подіум: чим запам'ятався показ Chanel
1040
"Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
22 січня 15:32 "Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
1575
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
22 січня 12:05 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
11282
#10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
21 січня 20:10 #10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
2020
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук