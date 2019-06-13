У білій сукні з оголеними плечима: Кейт Міддлтон приголомшила новим виходом

Кейт Міддлтон продовжує активно підтримувати проекти. де вона є королівським патроном. 12 червня герцогиня Кембриджська відвідала організацію Action on Addiction, засвітивши під час офіційного виходу розкішну білу сукню.

Герцогиня Кембриджська з дня свого королівського весілля стала своєрідним еталоном вишуканості та елегантності. Її навіть буденні образи стилісти називають бездоганними. Це Кейт Міддлтон вкотре підтвердила під час візиту до організації Action on Addiction, яка допомагає людям із наркозалежністю та їхнім родинам.

Читайте також: Без підборів та елегантної сукні: Кейт Міддлтон засвітила буденний образ в Камбрії

На особливий гала-вечір дружина принца Вільяма прийшла у розкішній білій сукні в смужку та з оголеними плечима. Одяг Кейт Міддлтон обрала із колекції Barbara Casasola. Ефектний look герцогиня Кембриджська доповнила сріблястими туфлями від знаменитого Jimmy Choo, вартість яких сягає 640 доларів, та клатчем Wilbur&Gussie.



Кейт Міддлтон / Getty Images

Під час офіційного заходу Кейт Міддлтон не тільки поспілкувалась із представниками Action on Addiction, але й виступила з промовою. У виступі герцогиня Кембриджська наголосила на важливості роботи організації та привітала всіх людей, яким вона допомогла подолати наркозалежність.

"Action on Addiction виходить за рамки своєї допомоги тим, хто страждає від залежності, підтримуючи їх на шляху до одужання, вона також надає підтримку дітям і сім'ям, постраждалим від наркоманії. Це єдина благодійна організація, яка працює у всіх областях досліджень, лікування, підтримки сім'ї та професійної освіти. Гала-вечеря не тільки знаменує тиждень обізнаності про залежність, а й дає нам всім можливість ще раз згадати про їхню життєво важливу роботу", – зазначила Кейт Міддлтон під час виступу.

Окрім цього, герцогиня заглянула на кухню та поспілкувалась із кулінарами, які частували гостей на гала-вечері. Серед них були й ті, хто раніше лікував наркозалежність завдяки Action on Addiction.



Герцогиня Кембриджська на гала-вечері / Twitter / @KensingtonRoyal



Кейт Міддлтон виступала з промовою / Twitter / @KensingtonRoyal