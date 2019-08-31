У білизні і провокаційних колготках: Ірина Шейк шокувала сексапільним роликом

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Супермодель Ірина Шейк поділилася із прихильниками у соціальних мережах пікантним коротким відео, на якому зірка пройшлася в образі "чорної пантери".

Ролик Ірина Шейк опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У ньому знаменитість одягнена у спідню чорну білизну, колготки у горошок і вініловий жакет over-size.

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Завершує епатажний "аутфіт" супермоделі червона помада, гладкий пучок і чорні туфлі на високих підборах. З таким стилем Ірина рекомендує шанувальникам у підписі "входити у вихідні".

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk / Скріншот

У такому гарячому образі Ірина Шейк знялася раніше для іспанського глянцевого журналу Vogue. Тоді компанію колишній коханій Бредлі Купера склала інша модель – Адріана Ліма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ірина Шейк
Джерело: LifeStyle 24
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