У білизні і провокаційних колготках: Ірина Шейк шокувала сексапільним роликом

Супермодель Ірина Шейк поділилася із прихильниками у соціальних мережах пікантним коротким відео, на якому зірка пройшлася в образі "чорної пантери".

Ролик Ірина Шейк опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У ньому знаменитість одягнена у спідню чорну білизну, колготки у горошок і вініловий жакет over-size.

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Завершує епатажний "аутфіт" супермоделі червона помада, гладкий пучок і чорні туфлі на високих підборах. З таким стилем Ірина рекомендує шанувальникам у підписі "входити у вихідні".



Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk / Скріншот

У такому гарячому образі Ірина Шейк знялася раніше для іспанського глянцевого журналу Vogue. Тоді компанію колишній коханій Бредлі Купера склала інша модель – Адріана Ліма.