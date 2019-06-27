У білизняному та "кежуальному" стилі: Пріянка Чопра обирає костюми для виходів у Франції

36-річна індійська красуня підкорює столицю Франції ствоїми виходами. Для появи перед публікою Пріянка Чопра обирає трендові костюми і улюблені прозорі босоніжки. Зірка на повну готується до весілля своєї подруги Софі Тернер.

Згідно з чутками, які ширяться мережею, останні вихідні червня Пріянка Чопра та її чоловік Нік Джонас відгуляють краще, ніж будь-які інші. Адже близька подруга індійської красуні, Софі Тернер, і рідний брат її чоловіка, Джо Джонас, зіграють у Франції друге весілля. Так, днями напередодні пишного святкування Пріянка та її чоловік кілька разі засвітилися перед публікою.

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Так, у Парижі боллівудська акторка засвітила стильний пудровий костюм, який складався з піджака-oversize та міні-спідниці з високою талією. Аби підкреслити стрункий живіт, під жакет Пріянка Чопра одягнула білий короткий топ, а доповнила образ не менш актуальними босоніжками з прозорими пластиковими смужками.



Пріянка Чопра і Нік Джонас в Парижі / Getty Images

Другий образ моделі був більш вільним, адже його Пріянка Чопра обрала для дороги з Парижа до Авіньйона, де відбудеться весілля її подруги. Тож, для подорожі машиною індійська красуня вирішила одягнути костюм у білизняному стилі, який складався з широких штанів та майки з мереживною смужкою. Варто відзначити, що для шовкового костюма Пріянка взула ті ж самі босоніжки. А довершила образ великою сумкою від Dior.



Пріянка Чопра і Нік Джонас в Парижі / Instagram / @teamalexparrish