У білому костюмі від індійської дизайнерки: Іванка Трамп відвідала урочистий прийом в Нью-Делі

Донька Дональда Трампа Іванка не перестає дивувати своїм вишуканим смаком в одязі під час світських заходів. Дівчина вкотре продемонструвала свою красу на прийомі в Нью-Делі у вбранні від індійської дизайнерки.

Іванка Трамп разом із чоловіком Джаредом Кушнером, батьком та мачухою перебувають з офіційним візитом в Індії. Сьогодні, 25 лютого, вона разом із коханим відвідала президентський палац Раштрапаті-Бгаван. Там на подружжя очікували з урочистим прийомом.

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Іванка вразила своїм аутфітом. Для цього заходу вона обрала білий костюм від індійської дизайнерки Anita Dongre. Вбрання складалося з туніки на ґудзиках і з розрізами та укорочених класичних штанів. Доповнила образ білими мюлями від Manolo Blahnik.

Серед аксесуарів обрала золотисті сережки у стилі Боллівуду, які гармонійно поєднувалися з її одягом.

Акуратна рівна укладка та макіяж з акцентом на очах та губах завершили аутфіт доньки президента США.



Іванка Трамп у білому костюмі від індійської дизайнерки / Фото: Getty Images