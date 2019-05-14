У білому максі та яскравому міні: ведучі Євробачення-2019 відкрили перший півфінал

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Ведучі Євробачення-2019
Ведучі Євробачення-2019 / Instagram / @eurovision

У Тель-Авіві стартував перший півфінал Міжнародного етапу пісенного конкуру Євробачення-2019. Ефектні ведучі Бар Рафаелі та Люсі Аюб розкішно відкрили прямий ефір у приголомшливих вбраннях.

Цьогоріч перший півфінал Євробачення-2019, який проходить у Тель-Авіві, довірили вести моделі та екс-дівчині Леонардо Ді Капріо Бар Рафаелі та телеведучій Люсі Аюб. Компанію дівчатам склали ізраїльські ведучі Ассі Азар та Ерез Тал. Однак, якщо з вбраннями мужчин все більш-менш зрозуміло, вони обрали чорні смокінги, то дівчата змогли проявити свій стиль куди яскравіше.

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33-річна Бар Рафаелі вийшла на сцену у блискучій міні-сукні, оздобленій великими паєтками, з відкритою спиною. Модель зібрала волосся у хвіст і доповнила образ сріблястими туфлями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

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26-річна Люсі Аюб обрала більш елегантне вбрання для масштабної сцени. Вона одягнула білу максі-сукню на одне плече з високим розрізом, завдяки якому засвітила свої стрункі ноги. Її образ доповнили масивні срібні аксесуари та темна помада.

Ведуча Євробачення-2019
Люсі Аюб, ведуча Євробачення-2019 / Instagram / @sivanhimy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lucy Ayoub (@lucyayoub21)

ведучі Євробачення-2019
Ведучі Євробачення-2019 / Instagram / @eurovision

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Євробачення Євробачення 2019
Джерело: LifeStyle 24
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