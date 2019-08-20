У білому total look: Олена Зеленська поділилася новими знімками після довгої перерви в Instagram

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Олена Зеленська
Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Напередодні дружина Володимира Зеленського вітала у Києві іноземну гостю. Так, для зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Сарою Нетаньягу перша леді України Олена Зеленська обрала світлий літній образ, а знімками з зустрічі одразу поділилася у соціальній мережі.

Після перерви тривалістю в місяць Олена Зеленська повернулася в Instagram, зачарувавши черговим стильним образом.

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Перша леді України поділилася знімками з зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Сарою Нетаньягу, зазначивши, що вперше зустрічала політика у Києві, як дружина президента і для неї це неабияк почесно та відповідально.

Екскурсія Будинком з химерами, щира та тепла розмова про важливе. Вчора пані Нетаньягу відвідала меморіал Бабиного Яру та перебувала під величезним враженням від побаченого,
– написала Олена Зеленська.

Варто відзначити, що для серпневої зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю перша леді України обрала стильне світле вбрання. Її вибір припав на білу сукню з лацканами, лаконічним поясом та вільною спідницею. Образ Олени Зеленської доповнили невеликі сережки з білого золота та тонкий ланцюжок з маленькою підвіскою.

Олена Зеленська
Олена Зеленська і Сара Нетаньягу / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська
Перша леді України/ Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська
Олена Зеленська і Сара Нетаньягу / Instagram / @olenazelenska_official

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Олена Зеленська
Джерело: LifeStyle 24
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