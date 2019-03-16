У білому жакеті і широких штанях: Джамала показала стильний образ

Українська співачка Джамала часто демонструє стильні та елегантні образи. Додамо, що зірка ніколи не епатує у відвертому вбранні, а надає перевагу закритому і розкішному одягу з яскравими акцентами.

Раніше в інтерв'ю LifeStyle 24 Джамала розповіла, що ненавидить коли женуться за трендами, особливо через нав'язування реклами що саме є "модним". Разом з цим вона додала, що українські дівчата часом можуть перебільшувати з надмірною сексуальністю.

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Відтак, на думку співачки, увагу до себе можна привертати іншим шляхом, однак не вульгарністю.

Важливо, щоб людина мала смак. Якщо вона одягає сукню з кросівками – нехай це буде комусь дивно, але якщо дівчина виглядає стильно і гармонійно, то чому ні. Я за експерименти,

– заявила артистка.

На новому фото, яке Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона показала стильний образ у білому костюмі. Так, під over-size жакет знаменитість одягнула блузу оливкового кольору і завершила образ бежевими черевиками на підборах з лаковими вставками і чорною сумкою.

У підписі співачка повідомила, що відвідала виставку у Національному художньому музеї України.

Однією з перших побачила унікальну експозицію – ретроспективу всесвітньо відомого модного будинку Chloé. Це легендарні архівні зразки з колекцій різних років, які раніше не залишали межі Франції. Там є сукні, які для будинку Chloé створював Карл Лагерфельд. Я дивилась на них і думала, що час минає, митці йдуть, а їхні шедеври залишаються,

– додала Джамала.



Джамала / Instagram / @jamalajaaa