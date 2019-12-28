У білосніжних пір'ях: Джамала приголомшила стильним образом у суперфіналі "Х-фактору" – фото

Українська співачка Джамала вразила всіх шанувальників своїм розкішним виходом суперфіналі шоу "Х-фактор" 10 сезону.

На своїй сторінці в інстаграмі переможниця Євробачення-2016 розмістила перші знімки свого розкішного образу. Джамала для суперфіналу пісенного шоу "Х-фактор" приміряла білосніжну сукню, яка виглядає дуже казково.

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Плаття з відкритими плечима було прикрашене пір'я та підкреслило звабливий силует співачки. Стилісти вирівняли волосся Джамала і зробили легкий макіяж з акцентом на очах.

"Я вже тут! Сьогодні відбудеться фінал "Х-фактору". За лаштунками хвилювання, новорічні декорації говорять про те, що на нас чекає святковий прямий ефір", – додала у підписі до світлини зірка.

В інстаграм-сторісі Джамала зізналася, що у неї є особливі асоціації з "Х-фактором". А саме спільний виступ і знайомство з Костею Бочаровим, який сьогодні відомий як MELOVIN.

"У 2015 році у мене вийшла пісня "Заплуталась". Одного дня подзвонили редактори шоу і попросили згоди заспівати її разом з одним з конкурсантів. Спочатку пояснила, що це дуже особиста пісня, я не впевнена, чи зможу її співати дуетом. На це мені відповіли, що конкурсант є палким шанувальником моєї творчості і варто спробувати. Потім була репетиція, на якій я познайомилася з Костею Бочаровим, що був тим самим конкурсантом... Ця пісня стала додатковим кроком до його перемоги", – згадала артистка.



Джамала / Instagram / @jamalajaaa



Джамала / Instagram / @jamalajaaa